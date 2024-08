Megtörtént a lehetetlen, összeáll az Oasis

Mint korábban megírtuk, annyi konfliktusba keveredett egymással a testvérpár, hogy végül feloszlott a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb zenekara, az Oasis. Liam és Noel Gallagher annyira utálták egymást, hogy hallani sem akartak egy esetleges újraegyesülésről. Most azonban olyasmit tettek, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt.

Nemrég mindkét zenész oldalán megjelent egy titokzatos videó, amelyben felbukkant egy dátum, 2024.08.27. és egy időpont, méghozzá a reggeli 8 óra. A hivatalos weboldalon is ez az időpont volt látható, most azonban végre eltűnt, és felfedték, hogy mire várt több millió rajongó.

2025 júliusában egy 14 állomásos turnéra indul a zenekar,

a két testvér pedig 15 év után áll ki egymás mellé a színpadra.

A koncertek Angliában, Írországban, Walesben és Skóciában kerülnek megrendezésre. A rocktörténeti eseményeknek helyet adó városok: Cardiff, Manchester, London, Edinburgh és Dublin.

Ezt senki sem gondolta volna

Már korábban is szó esett egy lehetséges újraegyesülésről, amikor az Oasis jelölést kapott a Rock and Roll hírességek csarnokába. Akkor azonban Liam Gallagher sajátos stílusában lecsapta a témát és ezt mondta a testvéréről:

A kis fickó szeret hírességekkel lógni, szóval valószínűleg elmegy. Én addig hajat mosok és nyomok egy manikűrt-pedikűrt.

A legendás énekes nemrég válaszolt egy rajongó kommentjére is, ami az esetleges újraegyesülést tárgyalta. Ekkor az énekes azt írta:

Találkozunk az első sorban, te hatalmas p*nci. Puszi, puszi.

Liam Gallagher idén a 30 éves Definitely Maybe című albumot turnéztatta meg, amelynek keretén belül Budapestre is eljött augusztusban. Bár Magyarország jelenleg nem szerepel az Oasis turnéállomásai között, bármi előfordulhat a későbbiekben, hiszen ezt sem láttuk jönni.