Kitört a botrány a Pécsi Tudományegyetem gólyatábora körül is

Nem fogták vissza magukat a pécsiek sem. A BME botránya után most újabb gólyatáboros sztorik derültek ki, amelyekről jelenlegi és korábbi gólyák számoltak be.

Mint megírtuk, stopperrel mért tusolás és pisilés, elkobzott ételek és gyógyszerek, mindössze 2–3 percnyi étkezés – többek között ezekről beszélnek azok az egyetemisták, akik részt vettek a BME VIK gólyatáborában, ahonnan kitiltották az óvszereket.

Többen is a felsőbb évesek megalázó magatartásról számoltak be, aminek következtében sokan idő előtt otthagyták a tábort. Ugyanakkor mindez csak az utolsó esti búcsúbuliig tartott, amikor a hallgatók már „befogadták” a gólyákat. Az egyetem vizsgálatot és gólyatáborai szabályozásának felülvizsgálatát ígéri.

Kígyók, cumisüvegek a lányok szobájában

Most az Eduline kapott egy levelet, amiben a Pécsi Tudományegyetem táboráról írnak mostani és egykori gólyák. Az egyik olvasói levélhez csatolták a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának idei gólyatábori tájékoztatóját.

Miután leírják, hogy a leendő mentőtiszteknek, szülésznőknek és gyógypedagógusoknak mit érdemes magukkal hozniuk a táborba, rögtön megalapozzák a hangulatot a tábor „csapatkiáltásával” is:

Mi vagyunk a Mambák A Hosszú F*szú Mambák Gyilkos méreg lövel P*nád fekete g*civel tölti fel

– szól a mondóka.

A lapnak az egyik elsős elmondta, hogy a csapatkiáltást egy pécsi nyilvános strandon is el kellett kiabálniuk kisgyerekes családok előtt, amit többen szóvá is tettek. Beszámolója szerint egyik este a szervezők bementek a lányok szobájába, ahol az erre felébredő vagy éppen lefekvéshez készülő fiataloknak cumisüvegből kellett alkoholt inniuk, amit videóra is vettek, és ki is tettek a csoportba.

Mi a megoldás?

Rácz Dominika, a Hintalovon Alapítvány jogásza korábban kifejtette: természetes, ha egy új korszak kezdetéhez gyakran párosul egy beavatási szertartás.

Az ilyen szertartások más életkorban is előfordulnak, gondoljunk csak az iskolai ballagásokra, szalagavatókra, azaz a korábbi időszaktól való búcsúzásra. Sajnos azonban rendszeresen kel híre annak, hogy egy ilyen beavatás nem az új kezdetről, a megismerkedésről szól, hanem sokkal inkább a »kezdők« megalázásáról, a hierarchia kijelöléséről

– mondta, majd hozzátette, hogy a diákok megalázása, kiszolgáltatott helyzetbe hozása számos jogsérelmet is megvalósíthat. Ezért fontos, egy ilyen a fiatalok számára fontos esemény mindenki számára biztonságos módon valósulhasson meg, közösen létrehozott szabályokra (pl. házirend, SZMSZ-ben rögzített alapelvek) van szükség, ami könnyen érthetővé teszi a szervezők felelősségét, és a résztvevők jogait, lehetőségeit is.