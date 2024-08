Nőügyek miatt menesztették a rektort, aki később rapperként folytatta útját

Wolf Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző első kamaraoperájának ősbemutatóján Miklósa Erika és Novák Péter is színpadra lép az Óbudai Társaskörben.

Wolf Péter első operájának ősbemutatóját az Óbudai Társaskörben tartják 2024. szeptember 13-án. A mű női címszerepét Miklósa Erika számára írta a szerző, az ősbemutatón a világhírű szoprán lép színpadra a hazai operaélet vezető énekeseivel – a férfi címszerepben Boncsér Gergely, a másik női figurát Mester Viktória alakítja. A „titokzatos gondoliere” szerepét Novák Péter játssza.

Wolf Péter alapötlete egy olyan darab megalkotása volt a praktikusan eljátszható operák sorában, ami beilleszthető egy kamarazenekar koncertrepertoárjába, de minimális eszközökkel színpadon is előadható. A Maddalena & Lorenzo librettóját a zeneszerző állandó alkotótársa, Fábri Péter jegyzi.

A produkciót Kováts Kriszta rendezi, aki a szerzők korábbi művét – Sommerreise & A Reckless Requiem – is színpadra állította; rendezéseinek jellemzője a játékosság és az ötletesség. A cselekményt ihlető történet Lorenzo da Pontéhoz köthető.

Nőügyek miatt menesztették

Mozart librettistája nem csak a Figaro házassága, a Don Giovanni és a Così fan tutte írója – alkotótársa volt szinte a kor összes híres szerzőjének. „Elképesztő alak volt. Zsidónak született, de a család kikeresztelkedett, és Da Ponte pap lett, húszévesen már rektor egy Észak-itáliai gimnáziumban.”

Nőügyek miatt menesztették, Velencében rapperként folytatta útját, meséli Fábri, verseket rögtönzött és hegedűn kísérte magát. Bécsben Salieri alkalmazásában lett operadramaturg és szövegíró, majd ő volt az első, aki vállalkozásként menedzselt operatársulatot. Bécsből is menekült, olasz kisvárosokban, majd Triesztben élt, később dolgozott a londoni olasz operában is, végül – már házasként, noha abbé volt – élete második felét Amerikában élte le, ő alapította meg a New York University olasz irodalomtanszékét.

Az életrajzában szereplő anekdota egy fiatalkorában Velencében játszódó szerelmiháromszög története – ebből íródott 2021-ben a Maddalena & Lorenzo című egyfelvonásos kamaraopera.

Miklósa Erika húszévesen énekelte az Ave Mariámat, azóta gondolkodom rajta, hogy írok egy művet a hangjára

– nyilatkozta Wolf Péter, akinek a komponálás folyamatos része az életének, és mindig sokkal több terve van, mint amennyit meg tud valósítani. Ennek a munkának akkor kezdett neki, amikor már látta maga előtt a mű teljes felépítését és ívét.

A szerző pályafutásának korai éveiben elsősorban táncdalokat, dalokat, televíziós és filmzenéket írt, később hangszeres versenyműveket, balettzenét és kórusműveket. Hangszerelései, átdolgozásai számos lemezen megjelentek, előbbieket többek közt a Liszt Ferenc Kamarazenekar számára készítette.

Sommerreise & A Reckless Requiem című műveit egy estén mutatták be 2023 októberében. 2010-ben Artisjus-díjat vett át, 2018-ban Artisjus Életműdíjjal tüntették ki. Wolf Péter a 2024-es ősbemutató előtt kiemelte:

Nem féltem az operát. Zenés játékok mindig voltak, és zenével összekötött történet mindig lesz.

A Maddalena & Lorenzo című operaelőadás az Óbudai Társaskör harmadik saját produkciója (az első A nagy Himnusz sztori című sorozat volt Nyáry Krisztiánnal és Bősze Ádámmal, a következő a nemrégiben bemutatott Bűnös Orfeum).

Vass Lajos, a Társaskör igazgatója szerint manapság nem elég befogadóhelyként teret adni a művészeti szcéna szereplőinek – egyre inkább feladattá válik az alkotói háttér biztosítása és a produkciók menedzselése is.

Az ősbemutatót szeptember 13-án, 19 órától láthatja a közönség az Óbudai Társaskörben. A produkció látványtervezője Ruttka Andrea, zenei munkatárs és korrepetitor: Harazdy Miklós. A kamaraoperát karneváli felvezető előzi meg zenével, tánccal, a Varidance táncosaival és az Anima Musicae Kamarazenekar zenészeivel.