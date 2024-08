Reviczky Gábor: A csontráknál szörnyűbb halál nincs

A Nemzet Színésze címmel is kitüntetett Reviczky Gábor nem törődik a betegségével, mert elmondása szerint akkor úrrá lesz rajta. Úgy gondolja, nem szabad tudomást venni róla, úgy kell élni, mintha meg sem történt volna.

A színész a Tényeknek nemrég arról beszélt, hogy szerinte meggyógyult a rákból, miután hat kemoterápiás kezelésen esett át. A kezelés nagyon megnehezítette az életét.

Vezetni is képtelen voltam, elájultam volna a kocsiban. Egyszer el akartam menni Tökölre, de Szigetszentmártonban le kellett állnom, mert ájulási rohamom volt. Ez nem egy egészséges dolog. Nem vállalnék be többet. Így is csak azért vállaltam be, mert ugye a PET-CT-met megszínezték, hogy lássam, hogy csontrákom is volt. Háromféle rákom volt, és a csontrák miatt. Mert annál szörnyűbb halál nincs