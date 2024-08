Keresztes Ildikó volt Geszti Péter Adom a napom című műsorának vendége. Az énekesnő az interjú során beszélt agydaganatáról, valamint arról, hogyan élte meg a tumor eltávolítását. Bár nem volt egyszerű útja, nagyon hálás az őt körülvevő emberekért, szerinte nélkülük nem sikerülhetett volna.

„Először is, nagyon nagyon sokan kaptak sokkot” – kezdte Keresztes. „Mert ha azt mondod, hogy van egy agydaganatot, és azt még nem lehet tudni, hogy rosszindulatú vagy jóindulatú, de ha jóindulatú is, akkor is; ez nem egy vakbélműtét. Még ott is bele lehet halni, ha bármilyen komplikáció van.” Az énekesnőnek tavaly novemberben találtak egy daganatot a homloka mögött, februárban pedig át is esett a műtéten. Májusban beszélt először betegségéről, ugyanis az orvosai egy éves pihenést írtak fel neki.

De az, hogy kettéfűrészelik a fejedet, vagy egy kockát kifűrészelnek belőle, hogy bejussanak, és megoldják ezt a problémát, utána visszaragasztják, stb. azért az nem egy szúnyogcsípés

– mondta az előadó, azonban arról is beszélt, hogy mennyire sokat segítettek neki családtagjai, barátai, kollégái. Kiderült számára, hogy milyen jó emberekkel van körülvéve, ami rengeteg erőt adott neki. Elmondása szerint ősszel szeretne visszatérni a nagyszínpadra – szemlézte a Blikk.