Sérülése miatt az év hátralévő részében már nem lép színpadra A Gyűrűk Ura Gandalfja

A színész, aki leginkább A Gyűrűk Ura Gandalfjaként ismert, egy interjúban azt mondta, hogy az eséstől „fizikailag gyengének” érzi magát. „Természetesen ez érzelmekkel teli. Mindannyian megbotlunk életünkben, csak az én koromban már nem mindig tudunk újra felállni” − nyilatkozta McKellen, amit a The Independent közölt.

A brit színész felvetette, aggódik amiatt, hogy az esés az öregedése miatt történhetett. „Csak próbálom meggyőzni magam, hogy baleset volt” – mondta. Emiatt azt tervezi, hogy az év hátralévő részében szabadságot vesz ki, de ragaszkodott hozzá, hogy nem azért, mert az egészsége nem engedi, hogy színpadra álljon.

„Általában dolgozom vagy készülök egy darabra, így azon gondolkodtam, mi lehet a legjobb terv. Az év hátralévő részét ki fogom venni. Nem azért, mert muszáj, csak mert szeretném” − árulta el az interjúban, de azt is hozzátette, hogy orvosa tanácsának ellenére vonakodott meghozni ezt a döntést.

A színész lelkesedik az új A Gyűrűk Ura-filmekért

Új A Gyűrűk Ura-film is készül eközben, amelynek rendezője és egyik főszereplője Andy Serkis lesz, és a The Hunt for Gollum címet viseli. McKellen nagyon lelkesnek tűnt, hogy újra eljátszhatja a varázsló Gandalf szerepét, amit az új-zélandi Peter Jackson által rendezett első három filmben és A hobbit-trilógiában alakított.

„A Gyűrűk Ura iránti lelkesedés nem mutatja a lankadás jelét” − mondta a Big Issue-nak adott interjúban. „Még az is lehet, visszatérek, hogy újra eljátsszam Gandalfot. Ennél többet nem mondhatok. Csak azt mondták, hogy lesznek még filmek, és Gandalf is benne lesz, és remélik, hogy én fogom játszani. Hogy mikor? Nem tudom. Hogy mi a forgatókönyv? Még nincs megírva. Úgyhogy jobb, ha sietnek” − tette hozzá a színész.