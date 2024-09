Rendőrautó vitte haza a könyvesbolt tulajdonosát

35 éves a budapesti Láng Téka könyvesbolt. Rédei Éva tulajdonos az Indexnek elmondta, hogy a Láng Téka liberális könyvesbolt, amelyben a hagyományostól eltérő könyveket is árusítanak – az alaptörvény módosítása szerint.

A Láng Téka különleges színfoltja Budapestnek. Olyan, mint egy kis sziget, ahol az irodalom összehozza az embereket. A környéken élők odavannak a Pozsonyi úti könyvesboltért, amely 2024. szeptember elsején napra pontosan 35 éve nyitott meg. A születésnapi programsorozatot emléktábla-avatás, koncertek és dedikálások színesítik. Mások mellett Dés László és Für Anikó közös minikoncertet ad, Fesztbaum Béla Seres Rezső-dalokat énekel, Jávori Ferenc pedig Bíró Eszterrel lép fel.

A születésnaphoz közeledve felkerestük a Láng Tékát, ahol Rédei Éva tulajdonos fogadott minket. Egyből otthonosságérzésünk támadt. Egyrészt a rengeteg könyv, másrészt a kedves és közvetlen fogadtatás miatt. Rédeivel először a múltban merültünk el, és ő a kezdetekről beszélve elmondta, hogy az üzlet 1989. szeptember elsején, péntek délután nyitott meg, az első pillanattól nagy felhajtással. Részben azért is, mert akkor még videókölcsönzéssel is foglalkoztak. Hatalmas tömeg volt, akkora, hogy normális módon haza sem tudott menni: rendőrautó vitte haza.

10 Galéria: 35 éves a Láng Téka Fotó: Papajcsik Péter / Index

A népszerűség azóta is töretlen, ami nagy szó, az elmúlt időszakban ugyanis számos könyvesbolt csődbe ment. Megkérdeztük, volt-e olyan helyzet, amikor azon gondolkodott, hogy másnap vajon ki tudnak-e nyitni. Rédei Éva elmondta, hogy a Covid-járvány miatt igen, de akkor kötelező volt bezárni a boltot, és nem is anyagi okok miatt gondolt erre.

A Láng Téka soha nem volt veszteséges, ami nagy dolog. Bár nem gazdagodtunk meg, fenntartott minket, és fennmaradtunk. Nem tudom, hogy meddig lesz még, remélem, sokáig, bár nálunk is kevesebb a vevő. Lehet, hogy forintértékben hozom a tavalyi forgalmat, de vevőszámban nem

– fogalmazott Rédei Éva.

Ebben az értelemben konzervatív

A tulajdonos megfogalmazása szerint a könyvvásárlási és olvasói szokások jelentősen megváltoztak az elmúlt években, úgy véli, nem jó irányban. „Ebben az értelemben konzervatívnak tartom magam, mert a személyes kapcsolatok híve vagyok. Fontos, hogy a vevővel egymás szemébe tudjunk nézni.” Ettől függetlenül tudja, hogy az emberek többnyire online rendelnek, megérti, hogy ez kényelmesebb, de szerinte a vásárlás öröme igazán a személyes találkozásban valósulhat meg.

Kis helyiségről van szó, a könyveket ezért is muszáj rendszerben tartaniuk. Ám 2004-től rendkívül praktikus és ötletes megoldást találtak ki, és vezettek be a művek tárolására: helyenként két könyvespolc van egymás mögött, amelyek közül az elülső elhúzható: gyakorlatilag úgy funkcionál, mint egy gardróbszekrény tolóajtaja, amelyet ha elhúzunk, még több könyvre bukkanhatunk.

A vásárlók is kedvelik ezt, jelentős részük Újlipótvárosban élő közép- és időskorú, bár az utóbbi időben számos fiatal is betér az üzletbe. A könyvesbolt fő profilja a kortárs szépirodalom, a legtöbben ilyen műfajú köteteket keresnek. A jelenség üdítő és egyben meglepő. Az utóbbi azért, mert szinte csak arról hallani, hogy manapság a „könnyebb” olvasmányok uralják a piacot.

Plázairodalmat nem árusítunk, nemcsak a helyszűke miatt, hanem azért sem, mert igénytelennek tartjuk

– jegyezte meg Rédei, hozzátéve, hogy leértékelt könyvek sincsenek. „Az írókat nem szeretném leértékelni, szerintem ez számukra megalázó lenne.” Bár különféle akciók esetenként vannak, olyankor viszont az összes könyvet olcsóbban árusítják. Úgy véli, ezzel már senki sincs leértékelve, épp ellenkezőleg: a vásárlókat értékeli fel, mert tudja, nem mindenki teheti meg, hogy a borzalmasan drága könyveket is megvegye.

10 Galéria: 35 éves a Láng Téka Fotó: Papajcsik Péter / Index

Egy liberális könyvesbolt

Rédei Évával a könyvpiac jelenlegi helyzetről is beszélgettünk; hangsúlyozta: a Mathias Corvinus Collegium (MCC) könyvpiacra való bevonulását nehezményezi. Úgy véli, hiába vásárolták fel a Librit, a vállalat nincs monopolhelyzetben, részben azért is, mert néhány szerző otthagyta a vállalatot. Ekkor megjegyeztük, hogy több kiváló író, mint Nádas Péter vagy Tompa Andrea a mai napig a Jelenkor Kiadó szerzői. „Ezzel egyidejűleg az Open Books egyre jobban jön fel, mások mellett Csányi Vilmos vagy Kepes András is hozzájuk ment” – mondta.

Megtudtuk, hogy a gyermekvédelmi törvény hatása a Láng Tékát sem kerülte el. Van néhány kiadvány, amelyet nekik is be kellett fóliázniuk. Rédei nem kertelt, rossz véleménnyel van a szabályozásról. Az üzlet ajtaján nem véletlenül olvasható ez a felirat: „Ebben a könyvesboltban a hagyományostól eltérő könyveket is árusítunk.” Az említett köteteket olyan helyre tették, ahol a gyermekek nem találják meg. Megjegyezte, hogy ez az egész egyszerűen nonszensz.

A Láng Téka egy liberális könyvesbolt

– vallja Rédei Éva, hozzátéve, hogy ezt manapság kimondani bátorság. Részben azért, mert Magyarország szerinte nem szabad, és az emberek többsége nem független, ellentétben az üzlettel. Állítását azzal indokolja, hogy a könyvesboltba zömében olyan emberek jönnek, akik identitásuk okán hasonulnak a légkörrel, amit a bolt kínál és képvisel.

10 Galéria: 35 éves a Láng Téka Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az értékrendjük miatt viszont időnként támadások és provokációk is érték Rédei Évát az üzletben. Döbbenten hallgattuk, amikor elmesélte, hogy évekkel ezelőtt valaki leköpte és lezsidózta őt az üzletben.

Egy pasas bejött, észleltem, hogy gyanúsan forgolódik, azt leste, figyelik-e. Egyszer hozzám fordult, megkérdezte, hogy a főnök itt van-e. Azt válaszoltam, nincs, épp ebédel. Ezután észrevettem, hogy egy könyvet el akar tenni, egyből odaléptem, és szembesítettem a tettével, mire neki állt feljebb. »Miért, maga a főnök?«, kérdezte. Igennel feleltem. Erre azt mondta nekem, hogy büdös, rohadt zsidó vagyok, és leköpött. Egy néni végignézte a jelenetet, meg akart védeni, de azért ő is megjegyezte, hogy ő nem zsidó.

Rédei kedvét az ilyen esetek sem szegik, úgy érzi, biztonságban van, amelynek fő oka, hogy olyan közösség része, ami olyan, mint egy család. Egy belterjes közösség Újlipótvárosban, ahol az emberek ismerik egymást, őt is szinte mindenki a környéken. S ez a családias közönség tartja életben az üzletet immár 35 éve. Mi pedig reméljük, hogy még nagyon sokáig.

Starcz Ákos, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja az Index.hu Zrt.-től és az Indamedia csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)