Vérrákot diagnosztizáltak a The Cure billentyűsénél, Roger O’Donnellnél. A zenész egy évvel ezelőtt kapta meg a diagnózist. Most elmondta, hogy érzi magát.

A zenész az X-re rakott ki egy posztot vasárnap a vérrák elleni küzdelem hónapjával kapcsolatban, melyben azt írja: meg akar győződni arról, hogy az emberek beszélnek ezekről a halálos betegségekről – írja a TMZ.

O’Donnell elárulta, hogy 2023 szeptemberében limfómát, egyfajta vérrákot diagnosztizáltak nála. Egy ideig figyelmen kívül hagyta a tüneteit, végül azonban orvoshoz ment, ott pedig közölték vele, hogy rákos.

A kedves szavak is számítanak

Eleinte teljesen megsemmisült a hír hallatán, de jelenleg jól érzi magát, és a prognózisa is jó, amióta átesett több kezelésen.

Roger tanácsa az embereknek, hogy minél hamarabb menjenek el kivizsgáltatni magukat, mivel nagyobb esélyük van legyőzni a rákot, ha gyorsan cselekszenek, és időben kiderül.

Arra is biztatja a rajongóit, hogy szeretettel forduljanak beteg barátaikhoz és családtagjaikhoz, mert a kedves szavak sokat segíthetnek a gyógyulásban. Köszönetet mondott szeretteinek és az egészségügyi szakembereknek, akik átsegítették a folyamaton.

Roger O’Donnell tavaly májustól szeptemberig turnézott a The Cure-ral, rögtön a koncertsorozat vége után kapta meg a diagnózist. Még 1987-ben csatlakozott a csapathoz, és az évek során rengetegszer játszott velük. A The Cure-nek nincs most közelgő koncertdátuma, kérdéses, hogy O’Donnell készen áll-e arra, hogy útra keljen a bandával, amikor a következő fellépésüket leszervezik.