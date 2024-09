Visszatértek a független filmesek, és egy jó darabig maradnak is

„Budapest vibráló, de kicsit kettős identitású város: a világszínvonalú közösségi élményt szomjazza, de fuldokol a hétköznapi megélhetésben és kihívásokban. Vannak kulturálisan elkötelezett, értékvezérelt cégek, akik szeretnének kitűnni a közömbösségből. Ezt felismertük, így képesek vagyunk független, azaz állami támogatás nélküli, kulturális projektként akár évtizedekben gondolkozni” – fogalmazott hozzánk eljuttatott közleményében Szalai Tamás, a fesztivál egyik alapítója.

Németország 2025-ös Oscar-nevezett filmjével, a Cannes-ban a zsűri különdíját elnyerő The Seed of the Sacred Fig premierjével debütál a 2024-es BIFF – Budapest International Film Festival, ami hat nap alatt húsz nemzetközi filmmel várja a nézőket a Corvin Moziban október 29. és november 3. között.

Szeretnénk a fesztiválunkkal a 2019-ben megszűnt Titanic Filmfesztivál szellemi örökségét újszerűen, de merészen továbbvinni a filmek iránti tiszteletünkben, de az is rövidtávú célunk, hogy belakjuk, és egy kicsit felforgassuk Budapestet a legkülönfélébb szakmai programokkal, külsős eseményekkel és bulikkal. Még ha a hétköznapokban kevesebbszer is jut el az ember moziba, ezt a hetet tartsa fenn mindenki a filmnézésre és közös élményekre

– idézi a közlemény Horváth Kristófot, a fesztivál vezetőjét és Szimler Bálintot az esemény kreatív igazgatóját.

Iráni száműzöttől a hip-hop trióig

A szervezők a dátumon túl fesztivál első 5 filmjét is bejelentették. A közönségdíjért versenyez majd a nyitó The Seed of the Sacred Fig (A szent füge magja). Az Iránból száműzött filmrendező, Mohammad Rasoulof alkotása az állam és individuum közötti harcot mutatja be, hogy miként fest a privát- és közszféra találkozása egy elnyomó rendszerben. A versenyprogram része még az I Saw The TV Glow, az A24 stúdió idei egyik kiemelt projektje, egy queer coming of age történet. A kísérleti szekcióban szerepel az argentin Eduardo Williams második filmje, a The Human Surge 3 – egy nem létező franchise újabb darabja, amely hátat fordít a cselekményépítés megszokott konvencióinak. A fesztivál versenyen kívüli zárófilmje a belfasti hip-hop trió felemelkedését bemutató Kneecap.

Az életrajzi filmben a zenekar az Oscar-jelölt Michael Fassbenderrel közösen, önmagukat játszva globális kiáltványt fogalmaz meg az anyanyelvi autonómia védelmében.

A BIFF idén Buster Keaton Ifjabb Sherlock detektív című filmjének 100. évfordulója alkalmából a mozgókép örök alakváltó figurájának, a detektív karakterének a történetét meséli el a filmnyelvi formák állandó változásán keresztül összesen négy film keretében a klasszikustól közel napjainkig. A fesztivál válogatási koncepciója igyekszik egyszerre lefedni neves rendezők díjnyertes új filmjeit, a legizgalmasabb friss alkotók munkáinak felfedezését, kísérleti filmeket és egy retrospektív válogatást.

Igyekszünk összegyűjteni a világ minden részéről olyan filmeket, amiket mindenképp látnod kell. A retrospektív szekció kivételével ráadásul minden BIFF-en vetített film magyarországi mozipremier is egyben, a legtöbb filmet ráadásul nálunk lehet először és utoljára látni itthon.

– fogalmazott a programért felelős Rév Dániel és Donáth Péter.