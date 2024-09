Brooke Shields lett az amerikai színészek szakszervezetének új elnöke. Most elmondta, mik lesznek az első intézkedései, és mi lesz a célja új szerepkörében.

Brooke Shields vette át a válságos állapotban lévő amerikai színpadi színészek szakszervezetét. Míg a közönség visszaözönlött a koncertekre és a sporteseményekre, az színházak látogatottsága még mindig lemarad a pandémia előtti időktől.

A híres Actors’ Equity Association szakszervezet 51 000 színpadi színészt és menedzsert képvisel a Broadwaytől egészen San Franciscóig. Jelenleg is sztrájk folyik a színházak ellen a magasabb fizetésért, valamint a szakszervezet legfőbb jogalkotási prioritása az, hogy a Kongresszus úgy írja át az adópolitikát, hogy a meg nem térített üzleti kiadások ismét levonhatók legyenek az adóból, ugyanis a 2017-es változtatás súlyosan érintette az egész ágazatot.

Általában a pénz az, ami elbuktat minket. Azt tapasztaltam, hogy néha tényleg azok adják a legkevesebbet, akik megengedhetnék maguknak

– mondta az 59 éves Shields a The Washington Postnak adott interjújában.

„Félelmetesnek kell lennie!”

Meglepőnek tűnhet, hogy a modell-színésznő elvállal egy ilyen igényes, fizetés nélküli pozíciót. Valójában Shields nyerte el a szakszervezet legmagasabb tisztségét májusban, megelőzve két tapasztaltabb szakszervezeti aktivistát. Elmondása szerint azt tervezi, hogy a hírnevét arra fogja használni, hogy pénzt tegyen a színészek zsebébe, mondván, hogy ez a pozíció „olyan, amibe minden energiáját bele tudja fektetni”, különösen mivel két lánya a múlt hónapban elment otthonról az egyetemre.

Shields közel fél évszázada sütkérezik a reflektorfényben, először 11 éves kora körül vált a Screen Actors Guild szakszervezet tagjává, a vitatott Pretty Baby című film forgatása során. A közelmúltban főszerepet játszott egy Netflix-filmben, hajápoló céget alapított, könyveket írt, és egy Hulu dokumentumfilm témája lett,

ami a szexuális tárgyiasítás gyermek- és tinédzserkori tapasztalatait mutatja be az ő szemszögéből.

Shields 29 éves kora óta öt Broadway musicalben szerepelt. Olyan szerepekben vette át a vezető színészek helyét, mint Betty Rizzo a Grease-ben, Roxie Hart a Chicagóban és Morticia Addams a The Addams Familyben.

„Nem volt jó ötlet” – emlékszik vissza Shields, de az Actors‘ Equity Association támogatta őt. Volt szerepe regionális színházi és off-Broadway produkciókban is.

A hollywoodi filmszínészek és írók tavalyi sztrájkgyőzelme után Shields idén tavasszal indult az újonnan megnyílt elnöki pozícióért abban a reményben, hogy platformját használhatja majd arra, hogy „többet kérjen a tagoknak”.

Úgy éreztem, hogy a szakszervezetünknek félelmetesnek kell lennie. Tisztelettel felszólalhatok olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeken változtatni kell

– mondta Shields.

Nem múlt el nyomtalanul a járvány

A járványt megelőző évek megdöntötték a Broadway látogatottsági és bevételi rekordjait, olyan kasszasikerekkel, mint a Hamilton és az Oroszlánkirály, melyek több mint 100 millió dollár bevételt produkáltak egy szezonban. A világjárvány azonban letarolta az ipart, és sok Actors’ Equity-tag még mindig nem tudta teljesíteni a kötelező munkaidejét, így nem tudnak egészségügyi biztosítást kötni.

Sok ember még mindig nem gyógyult meg teljesen a járvány óta. Vannak olyan tagok, akiknek továbbra is orvosi kezelésekre kell járniuk. Emiatt kénytelenek kettő, néha három munkát is vállalni. A Broadway-fizetésből szinte lehetetlen megélni a mai New Yorkban

– mondta Shields.

A színésznő legfontosabb jogalkotási prioritása egy olyan törvénytervezet elfogadtatása, ami által a vissza nem térített üzleti kiadások ismét adólevonási jogot biztosítanak, ami elősegítené a színészek azon lehetőségét, hogy több pénzt takarítsanak meg a munkájukhoz szükséges dolgokra, például énekórákra és ügynöki díjakra. A Trump-korszak adópolitikai változása azt jelentette, hogy egyes szereplők évente több ezer dollár adótartozást halmoztak fel. Lobbizni fog azért is, hogy a Nemzeti Művészeti és Bölcsészettudományi Alapítvány alaptőkéjét a 2025-ös évre a Szenátus által javasolt 209 millió dollárra emeljék.

Shields azt az üzenetet szeretné terjeszteni, hogy a művészetek és a szórakoztatás gazdasági hajtóerő is, és nemcsak az olyan nagyvárosokban, mint New York és Chicago, hanem sokkal kisebbekben is, mint az alabamai Birmingham és a michigani Grand Rapids.

Ami a politikát illeti, mindig érdekes volt számomra, hogy a művészetek és az oktatás a legkönnyebben elvághatók. Efölött nem hunyhatunk szemet, különben olyan országgá válunk, amilyen nem akarunk lenni.

– mondta a színésznő.

A következő időszak olyan lesz számára, mintha újra egyetemre járna, ugyanis egyelőre nincs sok tapasztalata szakszervezet vezetésében. Shields hamarosan Washingtonba utazik, hogy megismerkedjen mindkét oldal kongresszusi tagjaival. Kislány kora óta szülőként tekint a szakszervezetre, amely megvédte őt akkor, amikor más már nem tudta. Ugyanezt az érzést akarja átadni a mostani tagoknak.