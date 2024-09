Meghalt a Star Trek színésze, James Darren

88 éves korában meghalt James Darren, erősítette meg fia, Jim Moret a TMZ-nek.

A halál okát nem közölték, de fia elmondta, hogy apjának szívproblémái voltak és a kórház kardiológiai osztályán kezelték. Darren kórházba ment aortabillentyű-cserére, de túl gyengének ítélték a beavatkozáshoz és hazaküldték... csak azért, hogy utána visszavigyék a kórházba.

James annak idején tinibálvánnyá vált, amikor egy Moondoggie nevű szörföst alakított az 1959-es Gidget című filmben és annak két folytatásában.

A tévében Darren visszatérő szerepet kapott a TJ Hooker című sorozatban, mint Jim Corrigan rendőr. 66 epizódban szerepelt négy évadon keresztül. A színész a Star Trek: Deep Space Nine című alkotásban is többször szerepelt, Vic Fontaine holografikus bárénekest alakította az 1990-es évek végi tévésorozatban.

Sikeres karriert futott be énekesként is és számos sorozatepizódot is rendezett olyan műsorokban, mint a Melrose Place, a Beverly Hills, 90210 és a The A-Team.

Darren énekelte a Gidget főcímdalát és előadott egy másik számot is a filmben Goodbye Cruel World címmel, amellyel 1961-ben a Billboard listán a 3. helyig jutott. 3 fia és 5 unokája gyászolja.