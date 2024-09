Zseniális alternatívát találtak ki a tömegközlekedésre

Svájc nemcsak attól döbbenetes, hogy az ember vesz egy csomag nápolyit meg egy instantlevest, és 10,5 svájci frankot (vagyis 4400 forintot) otthagy a szupermarketben, hanem attól is, hogy a svájciak simán eltekintenek az extremitásoktól, és inkább a szimpla, egyszerű élet(vitel) felé tendálnak. A legtöbben valószínűleg megtehetnék, hogy autóval járjanak haza a munkából, de a tiszta és pontos tömegközlekedés, na meg a biciklizés is opció lehetne, ők azonban még ennél is egyszerűbb utat választanak a közlekedéshez: az úszást. Pontosabban a folyón lefolyást…