Amikor az épületben lekapcsolódik az utolsó lámpa, itt akkor kezdődik az élet

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy új kulturális negyed született Budapesten, amely egy kézenfekvő felismerésen nyugszik, eddig mégsem valósította meg senki. A felismerés abból fakadt, hogy mi történik a budai Vár azon részén, ahol nincsenek lakók,

miután lekapcsolják az utolsó lámpákat is

a Magyar Nemzeti Galériában (MNG), illetve az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), és a külföldi turisták, valamint a még könyvalapú foglalatosságot végző kutatók és egyetemisták is elhagyják a Szent György teret.

A Nemzet Galéria már felismerte a zárás utáni órák adta lehetőségeket, évek óta rendeznek Borszerdákat, Textúra-esteket, Múzeum+ programokat, ahol színházzal, irodalommal, koncertekkel egészül ki a képzőművészet. Ezek a színvonalas rendezvények nyilvánvalóan nincsenek minden este, és nem lépnek ki a múzeum falai közül, bár a páratlan panorámát így is élvezhetjük egy pohár borral a kezünkben.

Az épületben lévő vendéglátóegységeket üzemeltető cég vezetői azonban gondoltak egyet, és megcélozták a zárási utáni órákat a kültéri helyszíneken, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy – miután levonulnak a turisták – fölcsalogassák a várba a magyarokat.

9 Galéria: Nagyon Vár Fotó: Nagyon Vár

Gyere föl a várba, magyar!

„Beszéltünk olyan budapesti fiatallal, aki korábban még soha nem is járt a várban” – meséli Sára Tibor ügyvezető, a programok ötletgazdája. Beszélgetésünk helyszínéül a Nemzeti Galéria Panorámateraszát választottuk, ahol a rekkenő hőségben is járt valamennyit a levegő, és ahonnan talán a legszebb a kilátás Budapestre. Alattunk a Savoyai-terasz élő illusztrációként szolgált a Sára Tibor által elmondottakhoz, hiszen ott ilyenkor magyar szót alig lehet hallani a sokszínű kavalkádban.

Na de mi is az a programsorozat, amelynek köszönhetően munkaidő után egészen más arcát mutatja a komoly történelmi környezet?

Mi vonzza fel a várba a magyarokat, a fiatalokat, mi tölti meg élettel az Oroszlános Udvart és a Savoyai-teraszt, amelyek este hat után ez idáig kiürültek, majd csöndben és sötétben várták a másnap reggeli nyitást?

„A Borfesztiválon és a Mesterségek Ünnepén kívül itt semmi nem volt hosszú éveken át” – meséli Sára Tibor, hozzátéve, hogy a budai vár mint turisztikai célpont, inkább a külföldieket vonzza. A vár felújítását végző Nemzeti Hauszmann Program azonban a honfitársainkat is szeretné megszólítani: „Hisszük, hogy a budai Várnegyed méltó arra, hogy több legyen puszta turisztikai látványosságnál. A Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a várat visszaadjuk a magyaroknak, olyan helyet varázsoljunk a főváros közepén, amelynek »hívása« van, ahol mindenki újra otthon érezheti magát” – olvasható a honlapjukon.

DJ és kertmozi

Ehhez a célkitűzéshez kapcsolódik az a programsorozat, amely májusban – a Nemzeti Galériában lévő Szinyei Merse Pál-műre utalva – egy majálissal kezdődött, és azóta is sikeresen szólítja meg a fiatalokat. A Savoyai-teraszt esténként zene tölti meg, legtöbbször DJ gondoskodik a hangulatról, de van, hogy akusztikus vagy jazzkoncertet hallgathat a közönség, utóbbit Castle Jazz címmel, és voltak már nagy sikerű görög, illetve német nemzetiségi műsorok is.

A programot az asztaloknál ülve lehet hallgatni – szeptembertől 16 és 18 óra között kedvezményt is adnak, hogy érjenek föl a fiatalok, és érje is meg nekik itt fogyasztani –, de a programot és a kilátást lehet úgy is élvezni, ha nem ülünk be sehova. A zene itt nem zavar senkit, nincsenek lakók, ezzel együtt 23 órakor befejeződik a program, a vendéglátóipari egységek is bezárnak, és mindenki biztonságban elindulhat lefelé.

Ez nem bulinegyed

– hangsúlyozza Sára Tibor.

A zenei programok mellett népszerű a kertmozi is, amelyet az Oroszlános Udvarban rendeztek be. Kényelmes nyugágyakból lehet a filmeket élvezni – ezen a programon folyamatos a telt ház. Asztalt is lehet foglalni, hiszen ez a terület a Szent István-terem alatt lévő Szent István Kávéház terasza, de a jegyek ára lefogyasztható, illetve

vannak, akik pokróccal, kutyával érkeznek:

itt a mozizás minden formája megengedett. Így akár háromszázan is nézhetik a 20 órakor kezdődő vetítést a LED-falon, ahol egyébként az olimpiai közvetítéseket és a futball-Eb-t is adták.

9 Galéria: Nagyon Vár Fotó: Nagyon Vár

A Várnegyed kettős élete

A Várnegyed tehát – a bécsi múzeumi negyedhez hasonlóan, de sokkal kedvezőbb körülmények között – kettős életet él: napközben leginkább a külföldi turisták látogatják, akik zárás után javarészt lemennek vacsorázni a pesti oldalra, és a Hilton lakóit leszámítva az éjszakát sem itt töltik. Estére így kiürül a várnak ez a része, illetve most már

birtokba veszik a legszebb tereket maguk a városlakók.

Ez a folyamat egy jól végiggondolt koncepción alapszik, a programok változnak és bővülnek, s mindez „kapudrog” lehet ahhoz, hogy azok a fiatalok, akik először még csak mozizni és zenét hallgatni merészkednek föl a várba, idővel birtokba vegyék a Nemzeti Galériát is.

Természetesen a külföldiek sincsenek kizárva, sőt, itt tanuló egyetemistáknak 2024. szeptember 6-án olyan orientációs napot tartanak, amikor is

először madártávlatból ismerkedhetnek meg Budapesttel és a legfontosabb tudnivalókkal,

aztán a Nemzeti Galériában még tárlatvezetést is tartanak nekik, de vezetett formában bemehetnek az OSZK-ba és a Budapesti Történeti Múzeumba is, ahol képet kaphatnak a magyar főváros múltjáról.

Az OSZK – amellyel szintén jó a kapcsolat – kicsit más helyzetben van, hiszen a könyvtárhasználati szokások jelentősen átalakultak, de a régi fíling a bőrfotelokkal, a katalógusokkal, a szőnyegpadlóval és a „kisvasúttal” megmaradt – oda irodalmi szalont terveznek, illetve a már létező történelmi kaszinót szeretnék kinyitni a szélesebb közönség számára is.

Filmes kvíz és borkóstoló

Az épülő-szépülő Várnegyedben más helyszínek is felfedezésre várnak, különösen, ha már régen jártunk arrafelé. A Lovarda és a Csikós-udvar mellett elhaladva például, a Tabán felől csodaszép sétányra és egy rózsakertre bukkanhatunk, utóbbi egyben a török időket idéző, szépen felújított Pasa Café (alsó) teraszául is szolgál. Itt filmes kvíz indul szeptembertől havi két alkalommal, hétfőnként, és folytatódnak a Vibe&Wine – A Budai Borszalon elnevezésű borkóstolók is, hiszen

a teraszról is látható az a budai hegyoldal, ahol korábban szőlőültetvények voltak,

amíg a filoxérajárvány el nem pusztította. A Pasa Caféban is van időnként élő zene, de sokkal visszafogottabban, hiszen itt már közel vannak a lakóházak.

A kávézó fedett vendéglátóhely, de a többi helyszín sem zár be a hűvösebb hónapokkal: a Szentháromság téren karácsonyi vásár, a Savoyai-teraszon és az Oroszlános Udvarban pedig többek között forralt bor, forró csoki és krampampuli várja a látogatókat. A rendezvények is maradnak, szűkített programokkal.

A helyszíneket változatos módon lehet megközelíteni, BKV-val, a Budavári Siklóval, gyalog, de a gyorslifteket is használhatjuk, ezekből a felújítások óta még több van. A programokról a Savoyai-terasz – magasan a legjobb elnevezésű Facebook-oldalon, illetve a nagyonvar.hu című honlapról és a Nagyon Vár Facebook-oldaláról lehet tájékozódni, ahol számos egyéb érdekességet, információt olvashatunk a budai vár nevezetességeiről és a hozzá kapcsolódó évfordulókról.

(Borítókép: A Savoyai-terasz a várban. Fotó: Papajcsik Péter / Index)