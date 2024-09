A Hunyadit még be sem mutatták, máris imádják Cannes-ban

Bekerült a MIPCOM CANNES 2024-es kiemelt kínálatába a Beta Films és Robert Lantos történelmi sorozata, a Hunyadi, amely Rise of the Raven címmel debütál a rendezvényen 2024. október 22-én.

A MIPCOM CANNES Európa legrangosabb televíziós eseménye, ahol hamarosan egy kelet-közép-európai együttműködésben született produkció kerülhet a figyelem középpontjába. A rendezvényen a legnagyobb televíziós szakemberek és a világ nagy tartalomgyártó cégeinek vezetői vesznek részt, de ami a leglényegesebb, hogy itt dől el az is, mi kerül képernyőre a következő hónapokban, évben.

A tízrészes Hunyadi premierjét 2024. október 22-én, kedden 18 órakor a Fesztiválpalota előadótermében tartják, a bemutatón pedig európai filmes nagyágyúk is részt vesznek.

A Hunyadi vörös szőnyeges premier lesz Cannes-ban, magyar produkció még soha nem kapott ilyen kitüntető megjelenést.

A premieren a címszereplő Hunyadi Jánost alakító L. Kádár Gellért, valamint a filmbeli feleségét alakító Rujder Vivien és az első szerelmét, Marát játszó Törőcsik Franciska is ott lesz, de Hermányi Mariann (Árnyék és csont), Fekete Ernő (Saul fia), Elena Rusconi (6 Underground) és az összes rendező, az Oscar-jelölt Robert Dornhelm, valamint Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs is részt vesz, utóbbi showrunnerként is jegyzi a szériát.

Átformálta az egész kontinenst

A sorozatot külföldön Rise of the Raven, vagyis A holló felemelkedése címmel értékesítik, tekintve, hogy a Hunyadiak címerállata is ez a madár. A tíz, egyenként egyórás rész Hunyadi János, a hadvezér életét dolgozza fel, aki a XV. századi Európa egyik kiemelkedő alakja volt. A túlerővel dacolva döntő győzelmet aratott a nándorfehérvári csatában, ezzel pedig egész Európa történelmét átalakította.

Robert Lantos producer szerint a televíziós produkció egy falusi fiú felnövéstörténetét követi végig, akiből rettenthetetlen harcos, Európa megmentője válik, akiért a déli harangszó szól.

„Gyerekkorom óta izgatott a déli harangszó. Bán Mór nagy sikerű regényei lehetőséget adtak arra, hogy elmeséljem ezt a történetet” − idézi a sajtóanyag Lantos szavait.

A Hunyadi epikus mind történetében, mind a képernyőn. Az ambiciózus történetmesélésével és a magas színvonalú produkciójával, kivételesen kreatív csapatával és valóban nemzetközi szereplőgárdájával már a bejelentése óta egyre növekvő érdeklődést vált ki világszerte, nagy örömünkre szolgál, hogy Cannes-ban adhatunk otthont az első vetítésnek.

− fogalmazott Lucy Smith, a MIPCOM CANNES és a MIP LONDON igazgatója.

A Hunyadi több mint 600 nemzetközi színésszel és kaszkadőrrel készült, az alkotás különlegessége pedig, hogy a szereplők saját anyanyelvükön szólalnak meg, ezzel is növelve a történelmi hitelességet. A sorozatot Magyarországon a TV2 tűzi műsorra 2025 elején.