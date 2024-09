A díjnyertes színész, aki volt már hős, politikus és gonosztevő

Az elmúlt 15 évben hatalmas népszerűségre tett szert a brit színész, Idris Elba. Számos filmben, közismert franchise-ban láthatta a közönség, de több kisebb filmet és drámát is elvállalt. Komoly kiállása, mély, jellegzetes hangszíne és tehetsége az elmúlt évek egyik legkeresettebb művészévé tették a ma 52 éves színészt. Születésnapja alkalmából egy kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék, mennyit is tudnak a brit alkotóról.

Az 1972-ben született művész, bár az Egyesült Királyságban született, szülei afrikai gyökerekkel bírnak. Édesanyja ghánai, apja Sierra Leonéban született. Utóbbi helyen keltek egybe és közösen költöztek a Nagy-Britanniába. Tinédzserévei alatt vette fel ma is ismeretes előadói nevét, ekkor kezdett komolyabban foglalkozni a színészettel is.

Egy egyszerű hirdetés kapcsán jelentkezett arra a meghallgatásra, ahol első ügynökével találkozott. Nem sokkal később, 1986-ban pedig zenei karrierjét is elindította, amikor segíteni szeretett volna nagybátyja esküvői DJ bizniszében. Az áttörésig számos alkalmi munkát vállalt: volt gumiabroncs-javító, hideg-hívásos ügynök és éjszakai műszakos a Fordnál. Klubokban is zenélt DJ-ként Big Driis álnéven, de húszas éveiben már aktívan kereste a tévés és filmes szerepeket, lehetőségeket.

A hős, a politikus, a gonosztevő

Az igazi áttörésre mégis harminc éves koráig kellett várjon. Számos apróbb szerepe és kisebb filmben nyújtott alakítása révén 2002-ben bekerült az HBO Drót című sorozatába, ami végre széles körű ismertséget szerzett neki. A hírnevet végül a 2010-es Luther című sorozattal járó számos elismerés hozta meg a számára, innentől pedig egymást követték az egyre nagyobb filmek és szerepek.

A 2010-es években több Marvel-moziban is szerepelt, ahol Heimdall karakterét alakította, de 2021-ben egy DC filmben is feltűnt Bloodsport szerepében. Ezeken kívül számos drámában és egyéb ismert alkotásokban is láthatta a közönség. Játszott A setét toronyban, a Halálos iramban: Hobbs & Shaw epizódjában, eljátszotta Nelson Mandelát is, amiért jó pár díjra is jelölték, de rengeteg szinkronmunkát is vállalt, többek közt a 2016-os A dzsungel könyvében adta Shere Khan hangját.

Színészi pályája mellett zenei karrierjét sem engedte el.

Több ismert alkotóval is dolgozott közösen. Számos fesztiválon megfordult élete során DJ-ként, és cikkünk születésekor is több mint havi egymilliós hallgatottsága van Spotify-on. A sportokat is imádja, megrögzött futball és küzdősport rajongó, de szárazföldi gyorsulási csúcsot is döntött még 2015-ben.

Arca, hangja, hűvös, határozott karaktere kiemelte számos más színész közül, és az elmúlt 15 évben világszerte egyre ismertebb lett. Idris Elba ma 52 éves, épp ezért egy kvízt készítettünk olvasóinknak, hogy tesztelhessék, mennyit is tudnak róla valójában.