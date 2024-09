Meghalt a 33 éves világhírű rapper

Rich Homie Quan atlantai rapper, akit leginkább a Type of Way és a Flex (Ooh, Ooh, Ooh) című dalairól ismertek, csütörtökön halt meg Atlantában – írja a The Guardian.

A 33 éves rapper, polgári nevén DeQuantes Devontay Lamar Atlanta egyik művészeti alapköveként volt számontartva. Lamar DeKalb megyében nőtt fel, Atlanta keleti oldalán, és 2011-ben lépett be a város fejlődő rapszcénájába, miután sorozatos betörések miatt bekerült a georgiai börtönbe. Első slágere, a Type of Way a harmadik mixtape-jén jelent meg, amely elmélyítette kapcsolatait Atlanta zenei köreiben, Gucci Mane-nel és Birdmannel, valamint Young Thug rapperrel is jó viszonyt alakított ki.

Barátokból ellenfelek

Rich Homie Quan és Young Thug 2014-ben a Lifestyle című dalukkal a slágerlisták élére ugrottak és komoly sikereket értek el. Zenei partnerségük azonban röviddel ezután megromlott, ami az ügyészek szerint katasztrofális összetűzéshez vezetett az atlantai Bloods utcai banda két alcsoportja között. A konfliktus áldozatai között volt Corey Lamar, Rich Homie Quan édesapja is, akit a rivális banda tagjai lőttek le saját fodrászatában.

Az ügyészek vádat emeltek Jeffery Williams, azaz Young Thug ellen az YSL utcai banda 2022-es kiterjedt zsarolási és bandaperében, amely Georgia történetének leghosszabb büntetőpere lett. Rich Homie Quant, Birdmant és más rappereket is megneveztek, mint a per lehetséges tanúi.

Rich Homie Quan élete végéig önazonos maradt és hangosan kritizálta azt az elméletet, hogy a rap egyre inkább az utcai életre, a bűnözésre és az erőszakra összpontosít. Atlanta zenei közösségéből áradni kezdett az együttérzés és hatásának elismerése.