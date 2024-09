Elton John elárulta, mit vár az amerikai elnökválasztástól

A Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon debütált az Elton John életéről szóló, Never Too Late című dokumentumfilm. A vetítés után az amerikai elnökválasztásról is elmondta a véleményét.

„A kedvesség mindig győzedelmeskedik, remélem, hogy az amerikai választásokon is” – mondta a legendás zenész a Torontói Filmfesztiválon. Elton John arról is beszélt az Elton John: Never Too Late című dokumentumfilm vetítése után, hogy a hírnév veszélyes dolog, ha nem társul mellé őszinteség – írja a The Hollywood Reporter.

„Nagyon nagy bajba kerülhetsz, ahogy én is, mielőtt 1990-ben kijózanodtam, de ennek már 34 éve” – fogalmazott Elton John, hozzátéve, hogy a családja sokkal fontosabb számára, mint a hírnév.

Mint mondta, annak ellenére is folytatja a zeneszerzést, hogy 2022-ben teljesen felhagyott a koncertezéssel, nyugdíjas éveiben pedig a család marad számára a legfontosabb.

A szeretet, amit a családom, a gyermekeim és a barátaim iránt érzek, soha nem volt még ennyire jó. 77 éves vagyok, és életem legjobb időszakát élem. Nem szeretném, ha a sírkövemen az állna, hogy egymillió lemezt adott el. Csak azt akarom, hogy azt írják rá, nagyszerű apa és nagyszerű férj volt

– mondta a legenda.

Az Elton John: Never Too Late című dokumentumfilm archív felvételek és interjúk felhasználásával mutatja be a zenészt karrierje csúcsán, 1970 és 1975 között, és egy olyan zenészt tár elénk, aki a színpadon zseniális, emellett pedig teljesen boldogtalan volt, amikor nem a rajongók előtt játszott.