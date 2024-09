Meghalt Sérgio Mendes, a bossa nova Grammy-díjas legendája

Halálának okát nem közölték, de a család beszámolója szerint hosszú ideig küzdött a koronavírus-fertőzés tüneteivel, légzési nehézségei voltak. Sérgio Mendes Los Angelesben, családja körében, békés körülmények között halt meg – írja a BBC.

Sérgió Mendes leginkább a Mas Que Nada című popslágeréről ismert, több mint 35 albumot készített, amelyek közül sok arany- vagy platinalemez lett.

Több évtizedes karrierje alatt számos elismeréssel díjazták, köztük egy Grammy- és két Latin Grammy-díjjal is, valamint 2012-ben Oscar-díjra is jelölték a Real in Rio című daláért, ami a Rio című animációs filmben hangzik el.

1941. február 11-én született Niteróiban, gyermekkorában klasszikus zongorát tanult. Apja orvos volt, és arra bátorította, hogy nyomdokaiba lépjen, de megváltoztatta nézeteit, miután látta, hogy egyre jobban érdeklődik a jazz iránt és mennyire tehetséges. Karrierje már tinédzser korában beindult, amikor az 1950-es évek végén riói éjszakai klubokban játszott, pont abban az időben, amikor a bossa nova nemzetközi szenzációvá vált.

A zenész és világhírű zenekara, a Brasil '66 elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a bossa nova, a latin dzseszz világszerte népszerűvé vált. Az 1966-os Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66 című albuma platinalemez lett, amelyről a Mas Que Nada című slágert később, 2006-ban a Black Eyed Peas-zel vették újra fel.