Nem csak Brad Pitt és George Clooney tartja izgalomban Velencét

Ma, vagyis szeptember 7-én ér véget a 2024-es Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a díjkiosztó gálával. Már a vörös szőnyeges bevonulás is igazi karneváli hangulatot teremtett, a fotósok hada és a világ is megcsodálhatta a színésznők ruhakölteményeit. Mindenki ott volt, aki manapság számít a filmiparban, kérdés, ki viszi haza a fődíjat, a legjobb filmnek járó Arany Oroszlánt, illetve a legjobb rendezőt díjazó Ezüst Oroszlánt.

Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice című horrorvígjátékával nyílt meg augusztus 28-án a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Az Arany Oroszlán-díjért idén 21 alkotás verseng, a nemzetközi versenyprogram zsűrijének elnöke Isabelle Huppert francia színésznő, az Orizzonti (Horizontok) döntnökei közé pedig Reisz Gábor filmrendezőt (Magyarázat mindenre) is meghívták.

A versenyprogram két filmjét is Budapesten forgatták:

Pablo Larraín chilei rendező Maria Callasról szóló életrajzi drámáját Angelina Jolie főszereplésével, ami a legendás operaénekes utolsó napjait eleveníti fel, illetve Brady Corbet The Brutalist című filmjét, amelyben Adrien Brody alakítja Tóth Lászlót, a holokauszttúlélő zsidó építészt, aki feleségével Amerikában kezd új életet. A Maria című filmben legjelentősebb zenei létesítményeink láthatók, az Operaház és a Zeneakadémia. A film zenei előkészítésében is magyar szakemberek dolgoztak, a The Brutalist vágója pedig Jancsó Dávid.

A fesztiválon volt a premierje Szilágyi Zsófia Január 2. című filmjének is, az alkotást a mustra Biennale College Cinema szekciójában vetítették augusztus 31-én.

A két magányos farkas

Brad Pitt és George Clooney is visszatért Velencébe, hiszen együtt játszanak A két magányos farkas című filmben. A cím Tarantino Ponyvaregényének egyik karakterére utal, a Harvey Keitel által alakított The Wolfra, a problémamegoldóra, aki kérdés nélkül segít eltakarítani a hullákat. Ebben a filmben a sorsdöntő éjszakán két magányos farkas bukkan fel a hívás után. Jon Watts filmjét versenyen kívül mutatták be.

Daniel Craig egy meleg férfi szerepében tér vissza Luca Guadagnino Queer című filmjében. Pedro Almodóvar első angol nyelvű filmje, a The Room Next Door bemutatóját a hírek szerint tapsorkán fogadta. A spanyol rendező Tilda Swinton és Julianne Moore főszereplésével forgatott drámájának középpontjában két olyan barátnő áll, akik fiatalon ismerkedtek össze, de aztán az élet elsodorta őket egymástól: Ingrid (Moore) regényíró lett, Martha (Swinton) háborús riporter. Az említettek mellett Todd Phillips Joker: Kétszemélyes téboly című filmje is versenybe száll az Arany Oroszlánért.

A legjobb színészek és színésznők

Az először 1932-ben megrendezett velencei volt az első fesztivál a filmtörténelemben, és ma is az egyik legnagyobb és legrangosabb filmes eseménynek számít a világon. A fődíjat eleinte Velencei Nemzetközi Nagydíjnak, majd Mussolini Kupának nevezték.

A filmek mellett a színészi alakításokat is díjazzák:

a Volpi Kupa a fesztivál alapítójáról, Giuseppe Volpiról kapta a nevét, és a legjobb színésznek és színésznőnek jár. Eddig olyan világhírű színészek érdemelték ki, mint Jean Gabin, James Stewart, Gérard Depardieu, Hugh Grant, Jack Lemmon, Sean Penn, Brad Pitt, és olyan színésznők, mint Bette Davis, Sophia Loren, Shirley MacLaine, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Julianne Moore, Helen Mirren vagy Cate Blanchett. Kérdés, ki kapja meg idén.

A díjátadó napján most ön is tesztelheti, mennyit tud a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválról.