Magyar alkotók is szerepet vállaltak a Velencében Ezüst Oroszlán-díjat nyert filmben

Több díj között a legjobb rendezésért járó Ezüst Oroszlánt nyerte meg Velencében a magyar származású zsidó építészről szóló The Brutalist Adrien Brody főszereplésével. A Brady Corbet rendezésében megvalósult film társproducere Petrányi Viktória (Proton Cinema) volt, a vágásért Jancsó Dávid felelt.

A legjobb rendezésért járó Ezüst Oroszlánt nyerte el a magyar származású zsidó építészről szóló The Brutalist a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, miután a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját, a versenyprogram legjobb filmjének járó FIPRESCI-díjat és a Mediterrán Egyetemek Szövetségének díját, az UNIMED Díjat is ennek az alkotásnak ítélték.

Az Adrien Brody főszereplésével, Brady Corbet rendezésében megvalósult film társproducere Petrányi Viktória (Proton Cinema), a vágásért Jancsó Dávid felelt. A filmet 2023-ban forgatták, túlnyomórészt Magyarországon, a forgatás szervizmunkáit Petrányi Viktória és Mundruczó Kornél közös filmprodukciós társasága, a Proton Cinema végezte.

A The Brutalist a magyar származású zsidó építész, Tóth László életútját mutatja be, aki 1947-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. Kezdetben szegénységben kénytelen dolgozni, de hamarosan elnyer egy munkát, amely megváltoztatja az életét. Tóth Lászlót Adrien Brody alakítja, aki édesanyja lévén magyar gyökerekkel rendelkezik.

A The Brutalist a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál és a New York-i Filmfesztivál hivatalos válogatásába is meghívást kapott.

Bővebben a Proton Cinemáról

A független filmprodukciós társaságot Petrányi Viktória producer és Mundruczó Kornél rendező alapították. A Proton Cinemának jelentős szerepe van abban, hogy a kortárs magyar film nemzetközi beágyazottsága erősödött, és számos fiatal rendezőt, producert és tehetséget indítottak el a pályán az elmúlt 20 évben. Filmjeik a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokon, köztük Cannes-ban és Velencében szereztek díjakat, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című rendezésének női főszereplőjét Oscar-díjra is jelölték.

A Proton Cinema a magyarországi szervizprodukciós szcéna egyik leggyakrabban foglalkoztatott, nagy nemzetközi portfóliót kezelő cége. Olyan streamingszolgáltatók saját gyártású sorozatain és filmjein dolgoznak, mint a Disney, a Sky, a Netflix vagy az HBO. Nevükhöz fűződik a Spy/Master, valamint az Adrien Brody főszereplésével forgatott The Brutalist mellett, a Johnny Depp rendezésében, Al Pacino főszereplésével készülő Modi, hogy csak néhányat említsünk a legfrissebb munkákból.

A Proton Cinema a külföldi munkák szervizeléséből származó nyereség egy részét saját produkciókba forgatja vissza, és fiatal tehetségek filmjeinek megvalósítására fordíta. A Proton Cinemával indult el és alkot jelenleg is Mundruczó Kornél, Reisz Gábor, Kárpáti György Mór, Kis Hajni, Visky Ábel és még sokan mások.