A világ, ami belülről rohad és elpusztítja önmagát

Ugyan kitalált történet, mégis túlságosan életszerű. Kijött az Elit nyolcadik évada, ami ugyanazt a nyomasztó érzést nyújtja a nézőknek, mint korábban, de már közel sem úgy, mint a legelején. Kábítószer, szex, gyilkosság, dráma. A sorozat egy olyan modellt mutat be, amely a valóságban is létezik, egy hatalmi hierarchiát, ami a vagyonon alapul. Mindezt azonban egy gimnáziumi környezetben teszi és diákokon keresztül szemlélteti.

Szegények a gazdagok közt

Ha úgy vesszük, semmit sem változott a széria. Legalábbis a történet szempontjából. Minden évad elején meghal egy szereplő, majd elkezdődik a drámázás, a kavarás, a visszaélések sorozata, egymás kihasználása és a hazudozás. A spanyol sorozatnak eleinte még volt egy egyedi világa, ami most már inkább unalmas, mint sem hatásos. Egy elit iskolában játszódik a történet, alapvetően baljós hangulat uralkodik, a feszültség folyamatosan érezhető, erre pedig csak ráerősített a szürke, sötét környezet. Az iskola falai szürkék, minden helyszín letisztult, az éjszakai jeleneteknél a hideg fények uralkodnak.

Az Elit-ben minden szereplő küszködik valamilyen mentális problémával, függőséggel, vagy egyéb nehézségekkel, de valamiért egyik sem oldódik meg, vagy múlik el. Ez betudható a szülők, a valóság és a felnőtté válás előli menekülésnek, lázadásnak, érzelmi és mentális tompításnak. Egy hatalmas szenvedéstörténetet láthatunk nyolc évadon keresztül, ami sehova sem vezet. Mivel ezek a problémák a környezetünkben is gyakran előfordulnak, könnyen szimpatizálhatnak a nézők egy-egy karakterrel, ami még hasznos is lehetne, hiszen sok témára felhívják a figyelmet, azonban

végig a kilátástalanság érzetét keltik a nézőkben.

Nincs katarzis, nincs fellélegzés, nincs igazi cselekmény. Inkább csak jelenetek egymás után.

Divat és dekadencia

A sztori korunk Spanyolországában játszódik, egy Las Encinas nevű elit gimnázium diákjainak vívódásai állnak a középpontban. Temérdek különböző karaktert láthattunk az évek során, a kőgazdag márkilánytól, egy apjától rettegő homoszexuális muszlim fiún át, egy szegénységből érkező átlagos gimnazistáig.

Az új évadban egy fiatal srác akar bejutni a kiváltságosok klubjába, ehhez viszont pénzre van szüksége, így férfi prostituáltnak áll. Onnantól kezdve, hogy bekerül a spirálba, nem tud kiszállni és rájön, hogy soha nem is fog tudni, hiába akar. Az egész sorozat arról szól, hogy a milliárdosok milyen befolyással rendelkeznek az emberi kapcsolatok, a jellem, a jövő, az igazságszolgáltatás és a rendszer felett, valamint, hogy ez az egész séma mennyire igaz egy gimnáziumban is a gyerekek között. Betekintést nyerhetünk egy csillogó-villogó dollárjeles világba,

ami belülről rohad és elpusztítja saját magát,

de vele együtt a környezetét is.

A látvány teljesen rendben van, az összes karakter az aktuális divatot követő ruhákban látható, ráadásul az öltözékek kiemelik a jellemvonásaikat is. A letisztult elérhetetlentől a punk megjelenésű bajkeverőig. A sminkesek és a fodrászok is kitettek magukért, a trendkövetés itt is tetten érhető, de minden szereplőnél eltalálták, hogy kinek mi áll a legjobban a különböző helyzetekben. Kicsit mindenki a sorozat világába vágyik, ugyanis a helyszínek csalogatóak, a környezet egyedi. Letisztultság jellemzi a díszletet, szinte teljesen a modern építészet bűvöletébe kerülünk, amely egyszerre titokzatos és adja a luxus életérzést.

A korábban említett folyamatos feszültséget gyakran az szüli, hogy rengeteg arcközeli képet láthatunk. Arról nem is beszélve, hogy a szereplők gyakran centikre állnak egymástól, ami folyamatosan előrevetíti, hogy valami biztosan történni fog. Még ha nem is, akkor is azt hisszük. Darío Madrona és Carlos Montero, a sorozat két legfőbb alkotója azonban tartozik nekünk. Egy lerágott csontot kaptunk, úgy is, hogy nem voltunk éhesek. Felesleges mondatok, értelmetlen helyzetek, unalmas, sehova sem vezető, fölösleges történeti szálak.

Csak ne legyen több!

Az egész sorozat trendi. Tele van slágeres, pörgős dalokkal, drága házakkal, jó autókkal, látványos ékszerekkel. Majdnem minden karakter úgy néz ki, mintha a legújabb divatbemutató kifutójára lépett volna ki. De ha már a szereplőknél tartunk, mindenképpen meg kell említeni a színészi teljesítményt. Pontosabban annak hiányát. Ez talán az elején még nem volt ennyire rettenetes, a hatalmas kasszasiker, A nagy pénzrablás és az Elit egy év különbséggel indult el, előbbi vezetésével, ráadásul átfedés is volt a színészgárda között. A Denver-t alakító Jaime Lorente, a Rio-t játszó Miguel Herrán és az Alison Parker-t életre keltő María Pedraza is feltűnt az eleinte szinte riválisnak számító tinidrámában, azonban mindannyian rövid életűek voltak az Elit-ben, ugyanis egyikük sem szerepelt az első két évadnál tovább.

Sok mindent elárul, hogy az eredeti főszereplők közül már senki sem vesz részt az újabb évadokban. Folyamatosan kiírják a karaktereket, az első garnitúrából alig maradtak a franchise-ban. Sőt azóta több évadon át látható, szinte főszereplővé érő karaktereket is eltávolítottak. Ha igényelné a történet, meg lehetne érteni, azonban itt egészen öncélúan történnek a dolgok.

Több izgalmas fordulat is helyet kapott a sztoriban, ahogy eddig is, sosem az a gyilkos akiről először gondolnánk, valamint az egyik eredeti főszereplő, a szegénységből kitörő muszlim vallású Nadia is visszatért, azonban olyan jelentéktelen volt, hogy igazából nem is lett volna rá szükség. Az Elit már rég elvesztette egykori varázsát. A történet végéről hiányzik egy igazi lezárás, amiből arra lehet következtetni, hogy a készítők majd a fogadtatás és a bevétel alapján eldöntik, hogy hogyan tovább.

Elméletileg ez volt az utolsó évad, de persze ha a pénzről van szó, bármi előfordulhat. Nem csak a történetben, hanem egy esetleges folytatással kapcsolatban is.

(Borítókép: Netflix)