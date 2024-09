Rekordot döntött az Emmyn 2024 egyik legjobb sorozata

2024-ben tarolt az FX-en bemutatott A sógun, amely a feudális Japán intrikált külpolitikáját igyekezett bemutatni – azonban most már nemcsak a nézők körében, hanem a díjátadón is, ugyanis kategóriájában majdnem mindent behúzott az Emmyn.

Tegnap este ért véget a Creative Arts Emmys rendezvény, ahol olyan sorozatokat és egyéb televíziós alkotásokat díjaznak, amelyek nem jutnak be a Primetime Emmys ceremóniára. Ezen a díjátadón tarolt az FX 2024-es sorozata, A sógun, amely kategóriájában 14 trófeát zsebelt be, ezzel megdöntve az előző rekordtartó, a 2008-as John Adams díjainak számát.

A feudális Japán politikai rendszerét és a kolonizáló nyugati hatalmakra adott reakcióját feldolgozó A sógun mindössze 2 zenei kategóriát nem húzott be. Olyannyira dominálta a rendezvényt Rachel Kondo és Justin Marks sorozata, hogy a többi nyertesnek muszáj volt reagálnia a győzelem utáni beszédeikben.

„Nem írtam beszédet, mert azt hittem, úgyse győzöm le A sógunt” – mondta Siddharta Khosa, aki a Gyilkos a házban zenéjének megkomponálása miatt kapott Emmyt. Eric André saját műsoráért kapott díjat, ám hamis elégedetlenséggel csak annyit mondott, hogy „Sajnálom, hogy nem lehetek A sógun!”

A történelmi sorozat mellett a Medve húzott be hét díjat, köztük első Emmyjét Jamie Lee Curtis, amit a vígjáték-sorozatok kategóriájának legjobb női főszerepe miatt kapott. A színésznő 18 hónapja nyerte első Oscar-díját a Minden, mindenhol, mindenkorban nyújtott alakításáért. Curtis mellett a sorozathoz egy részig csatlakozó, A megtorlóból és a The Walking Deadből ismert Jon Bernthal húzta be a vígjátékok legjobb vendégszereplőjének járó díját.

A sógun többek között a legjobb sminkért, jelmezért, vágásért, kaszkadőri mutatványokért és operatőri munkáért kapott elismerést, valamint a legjobb drámasorozat-vendégszereplőnek járó díjat is a sorozat színésze, Nestor Carbonell érdemelte ki. Köszönőbeszédében a közönség soraiban ülő kollégáiknak fejezte ki háláját.

Az Emmyk java viszont még hátravan, a Primetime Awards Dan és Eugene Levy műsorvezetésével szeptember 15-én veszi kezdetét.