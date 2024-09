Márkó és Barna ezen a héten idegeskedett a kórházak és a MÁV helyzetén, de beszélgettek arról a pornóoldalról is, ahova magyar lányok képei is kikerültek, hozzájárulásuk nélkül. De volt szó spirituális fényvédelemről, társadalmi hazugságokról és a Dunán jetskiző arrogáns férfiakról. Márkó és Barna élőben legközelebb szeptember 17-én, a Mad Garden Budában lép fel, Miller Dáviddal közösen. Jegyek itt.

Márkó egy helyreigazítással kezdte az adást. Az előző epizódban ugyanis – tévesen – rokolyának nevezte a köldököt, de utólag eszébe jutott, hogy a szó, amit keresett, az a mokolya. Ezért elnézést kér mindenkitől, akit esetleg megbántott. A szemle rovatban ezen a héten a fiúk beszélgettek az elhunyt belugáról, aki a vádak szerint Oroszországnak kémkedett. Márkó talált olyan posztot, amiben felnőtt-társasjátékot cserélnének pelenkára – tehát úgy tűnik, működik a játék. Barna pedig az évkezdésre való tekintettel szemezgetett vicces intőkből is, amiket diákok kaptak.

Márkó ezen a héten a MÁV és a kórházak állapotáról beszélt. Szerinte olyan lassúak a vonatok, hogy mire odaérnek a célba, még Barna ruhái is újra divatba jönnek. Barna szerint egyébként nemcsak a telefonbetiltást kéne visszafordítani és a parlamentre is alkalmazni, hanem lehetne azt is, hogy a képviselői irodaházban kellene lelassítani a mozgólépcsőket.

Márkó azon tűnődött, ha a MÁV is és a kórházak is szörnyű állapotban vannak, mi lehet szegény MÁV Kórházzal?

Márkó érti, hogy az egészségügyön, a közlekedésen és az oktatáson dolgozni nem könnyen kifizetődő politikailag, mégis történelmi felelőssége van a hatalomnak, hogy tegyen azért, hogy ezek a szolgáltatások ne essenek szét. Barna szerint ráadásul ezek pont olyan területek, amelyek leromlása csak növeli az egyébként is nagy társadalmi szakadékot, és mélyíti az emberekben lévő frusztrációt.

A fiúk beszélgettek arról a sokkoló pornóoldalról, ahova, többek között, magyar lányok fotóit is feltöltötték, hozzájárulásuk nélkül, a képek alatt brutálisan agresszív megjegyzésekkel és tervekkel. Barna saját bevallása szerint eddig nem teljesen tudta átérezni a nőket érő online zaklatás súlyát, de ez az oldal bebizonyította számára is, hogy mennyire védtelenek a nők a szexuális ragadozókkal szemben. Márkó szerint a pornó nem vicc és könnyen átfordulhat valódi zaklatásba, ezért komolyan kell venni az ilyen ügyeket. Barna szerint ráadásul nem lehet tudni, hogy az ilyesmiről fantáziáló férfiak mikor lépnek ki az internetes térből és csinálják meg valóban azt, amiről online posztolnak. A fiúk szerint a tanulság, hogy ne fogyasszunk ilyen tartalmakat még csak poén szintjén se, és merjünk felszólalni, ha zaklatást látunk magunk körül.

Persze ezen a héten is voltak könnyed témák is. Márkó például egy spirituális fényvédelemről szóló szöveget hozott, amiben az író arra buzdít, hogy fényvédő helyett elég, ha az ember kis terpeszbe áll, feltartja összezárt tenyereit és elmond egy imát, amiben arra kéri Istent, hogy ne érjék a káros sugarak. Barna szerint mondjuk sokkal logikusabb lenne, ha inkább azért imádkozna az illető, hogy napozás nélkül barnuljon le.

Barna a társadalomban állandósult hazugságokról beszélt, amiket már gyerekkorunkban megtanulunk a szüleinktől.

Amikor gyerekként anyukánk este azzal köszön el, hogy „jó éjszakát kívánok”, valójában ő nem kíván neked jó éjszakát. Ő magának kíván jó éjszakát, amihez az kell, hogy te befogd a szád és elaludj, hogy ő mehessen Heti Hetest nézni. De a „jó napot kívánok”-ot is lehet úgy hangsúlyozni, hogy „jó napot”-ot ugyan kíván az illető, de jó napot nem kíván nekünk. Fontos különbség!

De volt szó arról is, hogy miért olyan idegesítőek a jetskiző férfiak, vagy hogy mik lennének az elvárásaik a fiúknak, ha kómába kerülnének.

Márkó és Barna Síkideg hétfő reggelente jelentkezik új epizóddal, élőben pedig szeptember 17-én láthatók Miller Dáviddal a Mad Garden Budában. Jegyek itt.

A Márkó és Barna Síkideg korábbi epizódjai itt nézhetők vissza.