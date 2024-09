„Gondolkodnom kellene, hogy a mai magyar vagy európai szellemi életből tudnék-e olyan írót mondani, akinek a munkásságában egy az egyben ideológiai paraméterek vannak. Én nem ez alapján választom ki, hogy mit akarok olvasni. Számomra eleve hátráltató tényező, ha valakinek az írásaiból egyértelműen kiderül az ideológiai elkötelezettsége. Én az írók világát szeretem, a politikai világát nem mindig” – felelte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Index felvetésére, hogy sokak szerint a magyar jobboldal jelenleg nem tud jelentős, világviszonylatban elismert írót felmutatni.

Navracsics Tibor a Balaton az irodalomban című rendezvény házigazdája lesz 2024. szeptember 12-én a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Ugron Zsolnával, József Attila-díjas íróval és Nyáry Krisztiánnal, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatójával arról fog beszélgetni, hogy a Balaton és a művészetek hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve a Balaton milyen helyet foglal el a művészettörténetben.

Általában botrány szokott lenni

Ezután arra kerestük a választ, hogy 30–40 évvel ezelőtt, ha egy író közéleti témában megszólalt, arra az emberek odafigyeltek, volt súlya. De hogy ez manapság miért nincs így, arra Navracsics Tibor ezt mondta:

Nem utolsó sorban az, hogy a szocializmusban sok-sok író nemcsak a személyes véleményét hangoztatta, hanem kódolt politikai üzenetet is megfogalmazott. A kilencvenes évek elején, a frissen megszületett demokrácia politikusai között több olyan volt, aki korábban irodalmi munkásságával ért el a politikába. Gondolok itt Csurka Istvánra, Csengey Dénesre vagy Konrád Györgyre, akik írók és költők voltak, de mindenki pontosan tudta, hogy a szerzői munkásságuk mellett egy politikai hitvallás is meghúzódik

– fejtette ki a miniszter, hozzátéve, hogy ebből a szempontból a politikai nézetek és vélemények nyíltan is felvállalhatók. „Az írók és költők között talán tisztázódtak a szerepek, legalábbis azok közt, akik elsősorban ezzel foglalkoztak, de nem kizárólag, a többiek pedig elmentek politikusnak” – tette hozzá Navracsics, akitől azt is megkérdeztük, hogy a politika manapság miért nem használja az írókat.

Próbálja használni, amiből általában botrány szokott lenni. Hiányérzetem azért van, mert a kelleténél sokkal kevesebb a párbeszéd, a vita, illetve az olyan beszélgetés, amelyen az élet különböző területeiről jövő emberek vetik össze a tapasztalataikat. A Balaton mint irodalmi téma kitűnő összekötő kapocs, mert most olyan emberekkel beszélgethetünk, akik az élet más-más szegmenséből, más-más nézőpontjából látják ugyanazt a verset, ugyanazt a regényt vagy ugyanazt a tájat, jelen esetben a Balatont.

A Balaton is közügy

A Navracsics Tibor által meghívott beszélgetőpartnerek Ugron Zsolna, József Attila-díjas író, az állami tulajdonban lévő Kertész Imre Intézet művészeti vezetője és Nyáry Krisztián író, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója, aki sosem rejti véka alá véleményét, talán mondhatjuk, hogy kritikus a rendszerrel. A miniszter azt kérte: azt szeretné, hogy politikáról ne legyen szó, pártpolitikai értelemben semmiképpen. „A politika ugyanis a közügyek összességét is jelenti, és a Balaton is közügy” – tette hozzá.

„Témánk a Balaton és az irodalom kapcsolata, ami azért annyira nem elrugaszkodott a hétköznapi élettől, hiszen akik ott élnek, azok között is vannak olyanok, akik maguk művelik az irodalmat. Remélem, hogy a beszélgetésből kiderül, hogy a Balaton más és más, nemcsak évszakonként, hanem évszázadonként is. Ez a magyar művelődéstörténet vagy a magyar civilizáció szempontjából is fontos téma. És remélem, attól, hogy a közügyekről más-más véleményen vagyunk, az semmiképp sem gátolja, hanem színesíti majd a beszélgetést” – fogalmazott.

Navracsics Tibor azt is elárulta, hogy miért épp Ugron Zsolnát és Nyáry Krisztiánt kérte fel a beszélgetésre. „Személyes választásom volt, engem kell hibáztatni, ha nem sikerül jól.” De úgy gondolja, mindketten olyan szakemberek, akik az irodalomtörténetben is otthonosan mozognak, és a Balaton iránt kis elkötelezettek. „Tudom, mit jelent számukra a Balaton, hozzám hasonlóan úgy vélik, hogy értékes kultúrkincs, táj, közösség. Ebből adódóan abban bízom, hogy jó hangulatú és értékes beszélgetésnek lehetnek majd szemtanúi, akik eljönnek.”

(Borítókép: Navracsics Tibor 2023. január 23-án, Budapesten. Fotó: Szollár Zsófi / Index)