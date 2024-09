Emmy-díjat nyert egy magyar származású hangmérnök

Sabi Tulok, vagyis Tulok Szabolcs magyar származású hangmérnök a The Beach Boys című dokumentumfilmben végzett munkájáért Emmy-díjat kapott a díjátadó-sorozat első estéjén.

Szeptember 7-én a Peacock Theater-ben a Creative Arts Emmy Awards díjátadón Sabi Tulok az Outstanding Sound Mixing For A Nonfiction Program – 2024 kategóriában Emmy-díjat kapott.

A magyar származású Sabi Tulok Production Mixerként vett részt a The Beach Boys dokumentumfilm munkálataiban.

A Walt Disney Pictures által készített dokumentumfilm a legendás zenekart, a Beach Boys-t ünnepli, amely forradalmasította a popzenét, és megalkotta azt az ikonikus és harmonikus hangzást, amely a kaliforniai álmot testesítette meg. A film soha nem látott felvételeket és vadonatúj interjúkat is tartalmaz a zenekar tagjaival és más hírességekkel.

A magyar származású Emmy-díjas hangmérnök reklámokban, játékfilmekben, dokumentumfilmekben, forgatókönyves és nem forgatókönyves televíziós/reality műsorokban, webes sorozatokban is dolgozott már. Legismertebb munkái közé tartozik a Blood Father és a Don’t Let Go.