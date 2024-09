Fergeteges bulival robbantja be a tanévet a Debreceni Egyetem

Rekordgyorsasággal fogynak a jegyek a szeptember 18-i yoUDayre, ami nem is csoda, hiszen a Debreceni Egyetem egyedülálló, exkluzív tanévnyitó stadionshow-ja minden évben varázslatos hangulattal és lenyűgöző produkciókkal várja a Nagyerdei Stadionba érkezőket – közölte lapunkkal az intézmény.

Több mint húszezren szoktak összegyűlni a Nagyerdő szívében, hogy együtt ünnepeljenek. „A Debreceni Egyetem számára a yoUDay a közösség, a tízezernél több dolgozó és a 30 ezer hallgató egységét és összetartozását szimbolizálja immár nyolcadik éve. Mikor annak idején megfogalmazódott bennünk a stadionshow ötlete, még kérdéses volt, van-e létjogosultsága, de hamar bebizonyosodott, hogy igenis van. Szeptember közepén már minden évben kicsinek érezzük a Nagyerdei Stadiont, hiszen csupán az egyetemi polgárság fele fér be. Bízunk benne, hogy idén is megtelik, és mindenki a Debreceni Egyetem életérzésében oldódik fel” – hangsúlyozta Bács Zoltán kancellár, aki kulcsszerepet játszott a rendezvény 2016-os életre hívásában.

Gigantikus stadionshow várható

A szervezők ezúttal is páratlan műsort állítottak össze: a fellépők között lesz például a Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, illetve az LGT Zenevonat formáció, és most először külföldi sztárelőadó is érkezik, a német DJ és zenei producer Topic is színesíti a show-t. Mellettük pedig – ahogy korábban is – közreműködnek az egyetem Könnyűzenei Intézetének hallgatói és oktatói, illetve debreceni tánccsoportok is.

Végh Veronika, a színpadi show koordinátora előzetesen annyit árult el, hogy most először egy külön koreográfusa is van a műsornak, akinek köszönhetően még több mindent tudnak megmutatni az egyetemből.

Próbáljuk bemutatni az intézmény sokszínűségét, az eddigiekhez képest több tánccsoport vesz majd részt a show-ban, bemutatkozik az egyetemi fúvószenekar is, a Könnyűzenei Intézet szintén szerephez jut. Az oDEon Színház egy csoportja is egy izgalmas előadással készül, de sok más csoport is, így az egyetemi sportklub mazsorettesei vagy épp a cheerleaderek is az est részei lesznek. A fellépők száma ismét rekordot dönt, és a külsőségekben is megmutatkozik majd a közösség, hiszen a rendezvényen zöld-sárga lesz a dress code, az egyetem színei

– avatott be a részletekbe Végh Veronika, akinek, mint kiderült, a tavalyi yoUDayről hazafelé menet jutott eszébe az idei show hívószava: az út, mert ahogy az életben, úgy az egyetemi évek alatt sem a cél a lényeg, hanem maga az út.

Ugyan a gigantikus stadionshow este hétkor veszi kezdetét, érdemes lesz már délután bekapcsolódni a yoUDay-élménybe. A yoUDay Matiné 14 órakor indul a Nagyerdei Víztorony kertjében, ahol az XXL és Forest Bump csapata gondoskodik a tökéletes hangolódásról. Sőt, akik még bírják majd a főattrakció, a yoUDay után, azoknak éjjel 11-től hajnalig dübörög tovább a Nagyerdei Stadionban az AfterParty, ahol a legjobb house és techouse dallamokkal folytatódhat a buli.

Jegyeket a nagyerdeistadion.hu-n keresztül még lehet váltani, az esemény Facebook- és Instagram-oldalán pedig folyamatosan nyomon követhetők az aktuális, friss információk.