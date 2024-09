Újabb sztárduett született, egy nem is akármilyen filmhez

Nem ritka, hogy több híres énekes is felbukkan egy film főcímdalában. Oroszlán Szonja és a Black II Black az Egy szoknya, egy nadrág című film apropóján dolgoztak együtt, míg Tóth Gabi és a Hooligans énekese, Csipa a Valami Amerika második részének elején vágták az ember arcába a rock and roll-t. Most újabb kollaboráció született, amit már meg is lehet hallgatni.