Hamarosan sztárok lepik el Budapestet, az ősz egyik legnagyobb fesztiválja érkezik

A PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál lehetőséget ad a különböző nyelvű írók és olvasók találkozására, emellett kiemelt figyelmet fordít a környező országok, Kelet- és Közép-Európa, a Visegrádi Négyek irodalmára.

„A PesText vállalt küldetése nyitott fórumként a megismerés – ami találkozás, szembesülés nélkül nem lehetséges. Szeretnénk bemutatni a világirodalmat magunknak, ugyanakkor a világirodalomnak is szeretnénk megmutatni magunkat. Ezért látunk vendégül most is számos izgalmas külföldi írót Magyarországon” – mondta Kollár Árpád fesztiváligazgató.

A szervezők 2024. szeptember 26. és 28. között a Három Holló Kávéházban várják az érdeklődőket: Vincenzo Latronicóval Puskár Krisztián, Benjamin Chaud-val Szabó T. Anna, Samantha Shannonnal Kleinheincz Csilla fog beszélgetni.

Philippe Brenotot Jeney Zoltán, Gunnar Garfors-t Szűcs Péter, Per Pettersont Vajna Ádám, Yrsa Sigurðardóttirt Molnár T. Eszter fog diskurálni, míg Fiona McPhillips-szel Smid Róbert, Szergej Tyimofejevvel pedig Terék Anna lép párbeszédbe. J. D. Barkert pedig Benedek Márton kérdezi majd a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A beszélgetéseken tolmácsgépet biztosítunk, lehetőséget teremtünk könyvvásárlásra, a szerzők a beszélgetések után dedikálnak.

A PesText Fesztivál idén is több kísérőprogrammal jelentkezik. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában 2024. szeptember 13-tól október 26-ig tekinthető meg a fesztiválhoz kapcsolódó Ugyanakkor, ugyanott – közép-kelet-európai gyerekkönyv-illusztráció című kiállítás. Szeptember 20-án Doina Ruști román szerző kötetét ismerheti meg a magyar közönség, szeptember 26-án Szegeden pedig a cseh és a szlovák irodalom kerül a középpontba.

Az irodalmi beszélgetések mellett workshopok, kiállítás és koncert is várja az érdeklődőket. A PesText minden programja ingyenesen látogatható.