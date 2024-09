Meghalt a brit tévésztár, Kenneth Cope

A színész ügynöke közleménye szerint Cope „békésen, álmában halt meg” 2024. szeptember 11-én szerdán, felesége és családja körében − írta meg a BBC.

Cope a Randall and Hopkirk című sorozatban Marty Hopkirk-öt játszotta, egy férfit, akit meggyilkolnak, de szellemként visszatér. Az 1969-ben és 1970-ben sugárzott sorozatnak kultikus rajongótábora alakult ki, éppen ezért 2000-ben Vic Reeves és Bob Mortimer újraforgatta a szériát.

A liverpooli születésű színész a Coronation Streetben is szerepelt, mint Jed Stone.

1961 és 2009 között 128 epizódban tűnt fel.

Színházból a képernyőkre

Cope színészi karrierjét a színházban kezdte, majd számos filmes és televíziós szerepet kapott.

A Brookside-ban ő alakította Ray Hiltont, 171 epizódban szerepelt 1999 és 2002 között. Michael Starke, aki a Brookside-ban dolgozott együtt Cope-pal „igazi úriemberként” jellemezte őt.

Volt néhány közös jelenetünk, és emlékszem, hogy kedves ember volt. Soha nem volt egy rossz szava senkire, és mindig roppant nagylelkű volt. Nagyon kedveltem őt.

Cope főszerepet játszott a Carry On at Your Convenience (1971) és a Carry On Matron (1972) című filmekben is.