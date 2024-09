Ezentúl csak pénzért tehetjük be a lábunkat az Operaház aulájába

Kedd óta már nem lehet csak úgy besétálni a budapesti Operaház, azaz az Andrássy úti Ybl-palota aulájába, hogy megnézzük a legendás előcsarnokot és a lépcsőket, ugyanis ezért már 2000 forintos belépődíjat kell fizetni.

Minderről a HVG számolt be először. A lap ezzel kapcsolatban azonnal megkereste a Magyar Állami Operaházat, akik válaszukban megerősítették az értesülést.

Az új jegy bevezetését a Magyar Állami Operaházban 2024 tavaszán elfogadott sztrájkmegállapodás hatására megnövekedett működési költségek forrásainak előteremtése teszi szükségessé

– magyarázták a díj bevezetését.

„Dalszínházunk az Operaház földszinti közönségforgalmi tereinek látogatására 2000 forintos sétálójegyet vezetett be, amely a jegypénztárainkban váltható meg, és amelynek ára a megváltást követő 72 órában beszámítható operaházi előadások, illetve csoportos vezetett épülettúrák jegyvásárlása esetén” – tették hozzá.

Csak néhány napos próbaprojekt

Felhívták a figyelmet azonban arra is, hogy az intézkedést ugyanakkor csak néhány napos próbaprojektként vezették be, és nem is egész nap „érvényes”.

A Magyar Állami Operaház a projekt során az előadások megkezdése előtt 60 perccel nyitja meg a főbejáratot és az aulában található jegypénztárakat a nagyközönség előtt. Az Andrássy úti Ybl-palota aulája ezt követően az előadások végéig térítésmentesen látogatható, míg a pénztárak az első szünet végéig tartanak nyitva

– tájékoztatták a HVG-t.

Hozzátették, az Opera a próbaprojekt kiértékelését követően dönt arról, marad-e az „aulabelépő”, de elmondásuk szerint az első nap tapasztalatai pozitívak, főleg, hogy a jegybevételek a hónapra vetítve a több tíz millió forintos nagyságrendet is elérhetik – írják.

Még március végén jelent meg a hír, miszerint az Operaház dolgozói magasabb bérekért és kollektív szerződésekért sztrájkoltak.

A főigazgató Ókovács Szilveszter szerint erre azért nem volt lehetőség, mert nem volt elég a fenntartói támogatás. Az Opera 14,8 százalékot ajánlott, a dolgozók azonban 30 százalékos emelést követeltek. Végül sikerült megállapodni a béremelésről, így két részletben kapnak összesen 30 százalékos béremelést a dolgozók. Nem sokkal korábban pedig a „büfébotránnyal” került be a hírekbe az Operaház.