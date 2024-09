Az MBH Bank felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 49 jelöltet állítottak ebben az évben. Közülük választotta ki a hattagú zsűri – Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos, Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, Oberfrank Pál, színész-rendező, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Orlai Tibor színházi producer és Rudolf Péter színész, a Vígszínház igazgatója – azt az öt fiatal tehetséget, akik kiérdemelték a Junior Prima címet.

Egy krízis kellett ahhoz, hogy Mészöly Anna színésznő szembenézzen önmagával, és rájöjjön, nem kell másnak lennie, sőt önmaga kell legyen ahhoz, hogy sikeres színész lehessen. Az önazonosság a kulcs, „nem kell másnak lenni”, ezt üzeni minden 30 év alatti művésztársának. Amikor pedig csak lehetett, igyekezett élni a Miskolci Nemzeti Színházban kapott vagy filmrendezők kínálta lehetőségekkel.

Kovács Tamás azt vallja, hogy mindig legjobb tudása szerint, maximálisan teljesített, ezt díjazhatta a szakmai zsűri, amikor őt választották. Úgy gondolja, hogy mindent meg kell tegyen az ember egy adott helyzetben, de ha nem jön össze, akkor úgy alakult, menni kell tovább, és legközelebb ismét a maximumot kell nyújtani.

Nagy Ilka Janka otthon érzi magát a vágószakmában, vélhetően ezt díjazhatta a zsűri is. Úgy érzi, sok projektben és sok emberrel dolgozhatott, így ebben a közegben kiteljesedhetett. Fiatalabb művészeknek azt üzeni, hogy „csak csinálni kell”, ez a fontos.

Az elismerést és az azzal járó pénzjutalmat Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese adta át, aki elmondta:

Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalásról szóló programját is annak jegyében fogalmaztuk meg, hogy a közösség fejlődését, a társadalmi jóléthez való hozzájárulást szolgálja, amelybe a kulturális és szellemi értékek megóvása és gyarapítása, valamint a művészet támogatása is beletartozik. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is büszke támogatói vagyunk a Junior Prima Díj színház-, film- és táncművészeti kategóriájának. Öröm számunkra, hogy a díjban visszaköszönnek azok az értékek, amelyek a közösségünk alapjait képezik, és amelyekért gazdasági értelemben is nap mint nap dolgozunk.