A világ egyik legnagyobb rappere, akinek fantasztikus életútja szomorú véget ért

Majd három évtizede ezen a napon, vagyis szeptember 13-án vesztette életét a világ egyik legnagyobb hatású rapelőadója, Tupac Amaru Shakur. Egy ismeretlen támadó végzett vele, aki több lövést is leadott a zenészre, amelyből négy eltalálta – az orvosok napokig küzdöttek az életéért, mindhiába. Az előadó, akinek színészi karrierje is jelentős, fiatal kora óta vonzódott a művészetekhez, legyen szó költészetről, táncról, az önkifejezés számos formájáról. Életműve, hagyatéka nagyban befolyásolta a könnyűzenét, annak jelenkori képét. Ma kvízzel emlékezünk rá.

Ő sem az az ember volt, akinek előjogon járt a könnyed gyermekkor. Családjában számos politikai aktivista volt, akik a marxista–leninista polgárjogi Fekete Párducok mozgalomhoz tartoztak. Nevelőapját börtönbe zárták, keresztanyját a mai napig körözik, szülőanyjának is bíróság elé kellett állnia.

Tupac 1971. június 16-án született Afeni Shakur és Billy Garland gyermekeként Manhattanben. Édesanyja nehezen talált munkát és drogfüggőséggel is küzdött, így az 1980-as évtized nem volt könnyű időszak a családnak. 1984-ben anyjával és húgával Baltimore-ba költöztek, itt teltek az ifjú Shakur gimnazistaévei.

Művészet iránti vágya és hajlama hamar megmutatkozott, így nemsokára már a néhány évvel korábban alapított helyi művészeti iskolában találta magát. Itt kapott zenei, irodalmi, színházi képzést. Játszott Shakespeare-darabokban, szabadidejében zenével és irodalommal, versírással foglalkozott. Rengeteg különféle előadót hallgatott, így hatott rá többek közt Kate Bush art pop stílusa, a Culture Club new wave hangzása, Sinéad O’Connor alternatív rockzenéje és a U2 pop-rock zenéje is.

A várva várt siker

Nem sokkal később Kaliforniába költözött, ahol a nyolcvanas évek végén elkezdte beindítani zenei karrierjét. Kezdetben MC New York előadói néven fogott hozzá a munkához, de 1991-re, amikor megjelent az Interscope Records gondozásában az első lemeze, a 2Pacalypse Now, már híressé vált művésznevén ismerték a szakmában.

Nem sokra rá a west coast rap egyik legnagyobb neve lett, aki aktívan részt vett a Death Row Records kiadóval a keleti és nyugati parti közti hiphop-rivalizálásban. Élete során négy albuma jelent meg, de számos kiadatlan szerzeménye maradt, amiket halála után publikáltak valamilyen formában. Több mint 70 millió lemeze kelt el, amivel a valaha volt egyik legsikeresebb rapelőadóról beszélünk, aki többek között

csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán és a Rock snd Roll Hall of Fame-be is bekerült.

Filmes karrierje során olyan nevekkel játszott együtt, mint Janet Jackson és Duane Martin, de rendszeresen járt meghallgatásokra, és színészi karrierje is kezdett felfelé ívelni. Emellett számos verset is írt, amikből jó pár fennmaradt.

Többször összetűzésbe került a törvénnyel. Volt, hogy szexuális visszaéléssel vádolták, máskor jogtalan fegyvertartásért vitték be, de a rendőrökkel is meggyűlt a baja az évek során. A törvény néha az ő pártjára állt, de sok esetben ítélték el vagy szabtak ki rá bírságot, közmunkát. Megjárta a börtönt is, élete pedig szintén kemény véget ért.

1996. szeptember 7-én egy elhaladó kocsiból tüzet nyitottak rá. Tupac Shakur összesen négy találatot kapott: egyet a karjába, egyet a combjába, kettőt a mellkasába, amiből az egyik a jobb tüdejét érte. Bár az előadó korábban már sikeresen túlélt fegyveres támadást, ezúttal nem tudták megmenteni. Sietve kórházba szállították, ahol majd egy hétig küzdöttek az életéért, végül szeptember 13-án meghalt.

Gyilkosságának ügye a mai napig nem tisztázott. Sokan riválisát, Notorious B.I.G-et tartották felelősnek, akit nagyjából fél évvel később hasonló módon öltek meg, mint Shakurt.

Emlékezete, a zenében betöltött szerepe és a hiphopra, rapre, illetve az egész popszakmára gyakorolt hatása a mai napig érezhető és vitathatatlan. Számos előadót inspirált, többek között Nast, Game-et és Eminemet is. Utóbbi azt nyilatkozta róla egy régebbi interjúban:

Talán a valaha élt legnagyobb dalszerző.

Halálának ma van a 28. évfordulója, ezért egy kvízben szedtünk össze számos érdekes tényt az előadóról, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat és többet megtudhassanak a legendás rapperről.