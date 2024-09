A hely, ahol a magyarok gyógyulnak, és bármikor spontán robban a nudiparádé

Keressük Magyarország legjobb vidéki gyógyfürdőjét, de legelőször is szimplán együttérzésből figyelmeztetnem kell azokat, akik idegenek meztelen testét megpillantva zavarba jönnek. Egyáltalán nem mindegy, hogy hova nézünk, ha épp a Harkányi Gyógyfürdő és Strand egyik medencéjében a kellemes, forró gyógyvízben áztatjuk magunkat. Az óvatlan bambulás váratlan fordulatokat tartogat. Nem általános jelenségről van szó, de elég gyakori, hogy a fürdőzni vágyók az intézmény kertjében, a medencék közelében öltöznek át, cserélnek fürdőruhát. Nem beszélve arról, hogy milyen gyakran adja fel végleg egy pánt, egy szétázott, medencék sokaságát megjárt gatyamadzag.

A fürdő lassan kibontakozó nudiparádéjában szerepet játszhat, hogy az egyébként kiváló fürdőben nincs elengedő hely arra, hogy a látogatók nyugodt körülmények között fürdőruhát válthassanak.

De az is benne van, hogy sokan abban bíznak, mások nem veszik észre a nap folyamán fokozatosan kibontakozó, ha szerencsénk van, csak pár pillanatig tartó nudista fesztivált, de erről a jelenségről most csak ennyit. Sokkal fontosabb, hogy Magyarország gyógyfürdő-nagyhatalom, így a budapesti intézményekről szóló sorozatunk lezárása után adta magát, hogy a vidéki intézményeket is bemutassuk olvasóinknak. Már az eddigiekből is kitalálhatták, hogy cikksorozatunk első részében az említett harkányi gyöngyszem lesz terítéken.

Átkozott szekrények

A messze földön híres harkányi gyógyvizet 1823-ban, a jelenlegi fürdő területének lecsapolása közben fedezték fel. Egy év múlva a Batthyány család a lápos terület helyén megépítette az első fürdőházakat, indulhatott is az első szezon. A nagyarányú fejlesztésekre a II. világháború lezárásáig kellett várni, de kétszáz évvel az első fürdőházak felhúzása után már egy minden igényt kielégítő gyógyfürdőt találunk a láp helyén, a komplexum gyönyörű, hatalmas fákkal szegélyezett kertjébe lépve pedig a látogatót azonnal megcsapja a kénes víz záptojásszagú illata. A fürdőzés közben hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény munkavállalói komolyan veszik hivatásukat, kedvesek, figyelmük mindenre kiterjed, még a kapaszkodókat és a korlátokat is rendszeresen fertőtlenítik.

Nem beszélve arról, hogy a napközben agyonhasznált mosdók – a rendszeres takarítás jegyében – nyitás után, záróra előtt is friss citromillatot árasztanak. Az eddigi tapasztalatok alapján azt kell mondanunk, hogy van mit tanulniuk Harkánytól a budapesti intézményeknek. Minden az elvárásoknak megfelelően működik, nincsenek örök renoválásra (kárhozatra) ítélt medencék. Egyedül a jegyvásárlás esetén adódhatnak kisebb problémák, mert a jegypénztáros kisasszony egy percig sem titkolja, milyen mélységesen gyűlöli a munkáját. Baromi ideges, ijesztően feszült lesz, ha mint újdonsült látogató két kérdésnél többet teszünk fel neki. Láthatóan alig várja, hogy felszívódj, vagy csak belefulladj valamelyik medencébe, ő pedig gondtalanul nyomkodhassa tovább drágaságát, az okostelefonját.

A láthatóan flottul működő fürdőben is csalódást okoztak az egyes budapesti intézményekből már jól ismert apró, tárolásra teljesen alkalmatlan szekrények, de legalább a logisztika, a fizika szabályait felülíró tárolás, a gyömöszölés mesterévé válhatunk néhány látogatás után.

Öltözőkabinok nincsenek, vagy egyszerűen kifejezett kérésünk ellenére sem ajánlotta fel a glóbusz legkedvesebb, legelhivatottabb pénztárosa, az biztos, hogy létük jelentősen hozzájárult volna ahhoz, amit ma csak úgy hívnak, hogy látogatói élmény.

A fürdőkultúra paradicsoma

A felnőtt napijegy 6800 forintba kerül, ha valaki nem szeretne a csomagjaival egész álló nap bajlódni, akkor 1100-ért megkapja a világ legkisebb szekrényét. De mit kapunk a belépőjegy áráért? Elég sok mindent, használhatjuk a bel- és kültéri gyógyvizes medencéket, valamint az élménymedencéket és a szaunákat.

Természetesen a gyógyvíz az igazi kincs, ami 50-70 méteres mélységből, átlagosan 62 Celsius-fokos hőmérséklettel tör a felszínre, és a kénes vizek családjába tartozik. Az intézmény szerint ásványianyag-tartalma literenként több mint 1000 milligramm, gyógyhatását a benne található két vegyértékű kénnek köszönhetjük. A mozgásszervi problémák kezelése mellett alkalmas a pikkelysömör tünetmentesítésére és a nőgyógyászati problémák kezelésére.

A víz gyógyító ereje abban rejlik, hogy a vízben oldott sók és a friss vízben található és onnan felszabaduló, a bőrön és a légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gáz segíti a kóros folyamatok visszaszorítását, hatékonyságát kutatások is igazolják. Kedvezően befolyásolja a sejtes immunfunkciót, csökkenti a különböző gyulladásokat, izomlazító és értágító hatású, alkalmas mozgásszervi, reumatikus és ízületi betegségek kezelésére.

De legalább ilyen fontos, hogy Harkányban még él a népszerű fővárosi fürdőkből egyre jobban kiveszni látszó fürdőkultúra. A látogatók ugyanis nem lerántják a porba, hanem éltetik a hely szellemiségét.

A vendégek túlnyomó többsége a nyugdíjas korosztály tagjai közül kerül ki, tudatosan pihenni és gyógyulni érkeznek Harkányba az ország számos pontjáról, de Németországból, Horvátországból vagy épp Ausztriából is. Van mit tanulni tőlük, akkor is, ha fürdőzésről van szó, hiszen nem szelfiznek, nem videóznak, halálfélelmükben nem óbégatnak, és kezdenek szentségtelen pettingbe a medence kellős közepén, hanem lilára festett hajjal, dögös napszemüvegben vagy épp Beethovent (a kutyát) magukra tetoválva várják, hogy a fürdők istene a gyógyulás kegyében részesítse őket.

Csendesen beszélgetnek, ha azt hiszik, senki sem látja, akkor akár fürdőruhát cserélnek a parkban, vagy eminens diákként követik a gyógytornászok utasításait, utat törve maguknak az örök fiatalság felé. Az egész harkányi életérzés olyan, mintha Paolo Sorrentino Ifjúság című filmjének kelet-európai változatába csöppentünk volna.

Ungarische Gastronomie

Mindent összevetve a Harkányi Gyógyfürdő remek, tényleg minden kívánalmat kielégítő hely, ahol a fiatalabb korosztály tagjai a fürdőzés minden csínját-bínját eltanulhatják az idősebbektől. Gyógyvizébe merülve már az első pillanatokban érezni lehet a gyógyulás valódi lehetőségét, az értő vendégkörnek köszönhetően nyugodt körülmények között áldozhatunk a fürdők istenének, de ehhez a szellemiséghez a komplexum vendéglátó egységeinek is fel kellene nőnie, mert többnyire csak egészségtelen, érthetetlenül csípős, túlzottan kalóriadús ételeket lehet vásárolni. Remek lenne, ha a büfék az egészséges ételek felé bővítenék a kínálatukat, vagy csak kreatívan elrugaszkodnának a babgulyás, rántott hús sült krumplival, főzelék fasírttal háromszögtől. A már üzemelő, gyümölcslét árusító stand egész jó iránynak tűnik ebből a szempontból.

A Harkányi Gyógyfürdőbe bármikor szívesen visszatérnénk, tényleg lehet gyógyulni, nyugodt körülmények között pihenni, ezért 10-ből 8 pontot ítélünk meg neki.

(Borítókép: Németh Emília / Index)