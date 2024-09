Még az idei koncertjén sincs túl Magyarországon Hans Zimmer, máris bejelentette visszatérését 2025-ben. A világhírű zeneszerző The Next Level című 2025/2026-os turnéja november 12-én éri el az MVM Dome-ot, csaknem pontosan egy évvel az idei fellépés után. A kétszeres Oscar-díjas komponista szinte már hazajár Magyarországra.

Hans Zimmer a The Next Level című új turnéjával az MVM Dome-ban Budapesten is fellép 2025. november 12-én. A többszörös Oscar- és Grammy-díjas zeneszerző 2025/2026-os turnéjával különleges zenei utazásra invitálja a közönséget – közölte a koncert szervezésével megbízott ügynökség az MTI-vel.

Az új show úttörő hangzásvilággal és látványos fénytechnikával várja a hallgatóságot

– áll a közleményben. A hivatalos jegyértékesítés szeptember 26-a délután indul.

Hans Zimmer több mint 500 projekthez komponált zenét. Számos díjat kapott, munkásságát eddig két Oscar-díjjal, három Golden Globe-díjjal, öt Grammy-díjjal, egy American Music Awarddal, egy Tony-díjjal, valamint hat Emmy-jelöléssel ismerték el.

Bemutatásra váró projektjei között szerepel Steve McQueen Blitz című filmje, amelyet novemberben mutatnak be a mozikban, valamint Joseph Kosinski F1 című filmje, amely 2025 júniusában debütál. Komponált zenét Denis Villeneuve nagy sikerű folytatásához, a Dűne: Második rész című filmhez is, amelyet idén márciusban mutattak be.

Hans Zimmer, mondhatni, hazajár Magyarországra, legutóbb 2023 júniusában töltötte meg a Budapest Papp László Sportarénát, de a 2024-es év sem marad ki, november 7-én szintén az MVM Dome-ban lép fel a világhírű zeneszerző.