Dunaújvárosba költözik a leghíresebb komornyik

Őze Áron, a Hippolyt, a lakáj rendezője, a teátrum igazgatója – aki 2016 óta vezeti a dunaújvárosi Bartók Színházat – az évadnyitón a társulat előtt ismertette: az előző szezon annyira sikeres volt, hogy három produkció is (Tartuffe, Rumini Tükör-szigeten, A farkas) műsoron marad.

Emellett hét új bemutatót tartanak, klasszikus és kortárs művek, családi és gyerekelőadások is színre kerülnek, köztük olyanok is, amelyeket a Bartók Színház játszik először Magyarországon. A felkért rendezők között van Csadi Zoltán, Dicső Dániel, Telihay Péter, Mezei Zoltán is. A színház három helyszínen játszik már, a nagyszínpadon, a Stúdiószínpadon és a Mikroszínpadon.

Álomszereposztás

Őze Áron, a dunaújvárosi Bartók Színház igazgatója az évadnyitón elmondta: köszöni az egész társulatnak, hogy nyáron is dolgoztak, hiszen egyrészt – a Kőszegi Várszínházzal közös produkcióban – bemutatták Kőszegen a Hippolyt, a lakájt, másrészt próbálták a Csalódások című új előadást is. A bevezetőjében kitért arra is: az önkormányzat és az állam közös fenntartásában lévő színház működése továbbra is biztosított, ami megnyugtató.

Majd ismertette a 2024/25-ös évad előadásterveit, hangsúlyozva, hogy a Bartók Színház két magyarországi bemutatót is tart: A fiú t, Florian Zeller világsikerűvé vált művét és Sean Grennan darabját Most-Akkor címmel a dunaújvárosi teátrum játssza elsőként itthon.

6 Galéria: Hippolyt, a lakáj Fotó: Büki László / Bartók Színház

Először, 2024. szeptember 21-én és 22-én – a magyar dráma napjához kapcsolódóan – a Hippolyt, a lakájt mutatják be. Mint Őze Áron fogalmazott:

Régóta szerettem volna ezt az igazi hungarikumszerű magyar vígjátékot megrendezni. Álomszereposztást sikerült összehoznunk, ami kezdetben még valóban álom volt, most már valóság. Minden szerepet nagyszerű színészek játszanak. Molnár Piroska megkoronázza az előadást. A Játékszínben a 40 évvel ezelőtti legendás előadásban ő volt Schneiderné. Itt átvariáltuk számára a Makáts főtanácsos szerepét, úgyhogy Makáts Aladárné főtanácsos asszonyként jelenik meg, és még kisebb átalakítások estek a szövegen. Finoman megidézzük a korábbi legendás és fogalommá vált Hippolyt-produkciókat, a filmet és a színházit. Benedek Miklós hangját is halljuk majd, aki annak idején több százszor alakította a címszerepet a Játékszínben. Emléket állítunk neki az előadásban.

A Hippolyt, a lakáj szereplői: Kálid Artúr, Balázs Andrea, Göttinger Pál, Molnár Piroska, Auksz Éva, Holecskó Orsolya, Jerger Balázs, Kecskés Karina és Ágoston Péter. Schneider Zoltán és Marton Róbert felváltva játssza majd Makáts Csaba szerepét (ezért a dupla premier).

Fontos együttműködések

A Hippolytot követi októberben Az álomlátó fiú zenés bábelőadás Balázs-Valler Kata rendezésében, amihez Balázs János Balázs képzőművész, bábtervező álmodott lenyűgöző látványvilágot. A Hermethia Puppets és a Bartók Színház koprodukciója ez.

November elején mutatják be Florian Zeller világhírű francia kortárs drámaíró A fiú című darabját Csiby Gergellyel, Marton Róberttel és Györgyi Annával a főszerepekben, Dicső Dániel rendezésében.

A színművet Magyarországon a Bartók Színház tűzi elsőként műsorára.

Karácsony előtt tartják a Tündér Lala családi musical premierjét, amely Szabó Magda kultikus műve alapján készül Garajszki Margit átiratában és rendezésében, Farkas Bence zenéjével.

2025 februárjától kerül színre Jan De Hartog holland író Családi ágy című vígjátéka Kalmár Zsuzsa és Marton Róbert főszereplésével, Mezei Zoltán rendezésében. Ugyancsak februárban lesz a premierje a Csalódásoknak: Kisfaludy Károly romantikus vígjátéka Csadi Zoltán rendezésében és a Kovács testvérek kortárs átiratában mutatkozik be. Szintén magyarországi bemutató lesz 2025 áprilisában a Most-Akkor, Sean Grennan amerikai szerző romantikus vígjátéka Őze Áron, Kerekes Éva, Csiby Gergely és Bíró Panna Dominika főszereplésével, Telihay Péter rendezésében.

A Bartók Színház számára továbbra is fontosak az együttműködések. Ilyen koprodukció a Hippolyt, a lakáj a Kőszegi Várszínházzal vagy Az álomlátó fiú a Hermethia Puppets alkotóközösségével. Bár már két éve mutattuk be Barta Lajos Szerelem című darabját Czajlik József rendezésében, az előadásnak nincs vége, folytatja útját a koprodukciós partnerünknél, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatánál

– mondta végezetül Őze Áron a Bartók Színház évadnyitóján.

(Borítókép: Hippolyt, a lakáj. Fotó: Büki László / Kőszegi Várszínház)