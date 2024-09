Tarolt az Emmyn a Sógun, minden fődíjat bezsebelt a kategóriájában

Megrendezték a 76. Emmy-díj-átadót, ahol bár nagyrészt jött a papírforma, néhány kiemelkedő sorozat és színész is alulmaradt. Új és visszatérő sorozatokat is díjaztak, a legnagyobb elismeréseket azonban egy friss produkció nyerte el.

A televíziós műsorok legfontosabb estéjén taroltak az új alkotások, de a visszatérő műsorok sem maradtak hoppon. Az Emmy-gála legnagyobb nyertese A Sógun című sorozat lett, mely a dráma kategóriában mind a négy fődíjat hazavihette. A Mackó stábja azonban csalódottan távozhatott, ugyanis a Hacks – A pénz beszél című sorozat legyőzte őket a vígjátékok versenyében – írja az NBC.

A limitált sorozatok és tévéfilmek kategóriában az év egyik legfelkavaróbb sorozata, a Szarvasbébi négy díjat zsebelt be. Annak ellenére, hogy Jon Stewart korábban bejelentette visszavonulását, most a legjobb talkshow-nak járó díjjal térhetett haza, ugyanis a The Daily Show maga mögé utasította Jimmy Kimmel, Seth Meyers és Stephen Colbert műsorát is.

A legjobb drámasorozat A Sógun lett, melynek férfi és női főszereplője is megkapta kategóriája díját, emellett a legjobb rendezés elismerése is a feudális Japánról szóló sorozatot illette. A vígjátéksorozat kategóriát a Hacks – A pénz beszél című sorozat uralta le, ám azon kívül csak egyetlen díjat sikerült begyűjteniük, a legjobb női főszereplőnek járó elismerést, amit Jean Smart érdemelt ki.

A vígjáték kategória nagy esélyese, A Mackó ugyan a fődíjat elbukta, mégsem tértek haza üres kézzel, sőt. Négy díjjal gazdagodtak, ugyanis a vígjáték kategórián belüli legjobb rendezés, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb férfi mellékszereplő és a legjobb férfi főszereplő díját is hazavihették. Utóbbinál Jeremy Allen White olyan színészeket utasított maga mögé, mint Steve Martin vagy Larry David.

Az idei év egyik legizgalmasabb és egyben legnyomasztóbb szériája, a Szarvasbébi szintén négy elismerésben részesült. A limitált sorozatok egymás közti versenyét egyértelműen megnyerte, továbbá kategóriájának legjobb férfi főszereplőjének és legjobb női mellékszereplőjének járó díját is magáénak tudhatja, mellyel Richard Gaddet és Jessica Gunningot tüntették ki. Mindemellett a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést is ők kapták meg.

Meglepő, hogy a Netflix évek óta futó sikersorozata, A korona csupán egyetlenegy díjat nyert, méghozzá a legjobb mellékszereplő egy drámasorozatban kategóriában. Ezt Elizabeth Debickinek köszönhetik, aki Diana hercegnét keltette életre.