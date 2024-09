Meghalt Johnny Cash testvére

Meghalt Tommy Cash, a legendás Johnny cash öccse. Az Icon Entertainment alapítója és vezérigazgatója, Bill Miller, aki elindította a Johnny Cash Múzeumot Nashville-ben, szombaton így nyilatkozott:

Shannon (Miller) és én tegnap este elveszítettünk egy nagyon-nagyon kedves barátot. Több mint 50 éve ismertem. Tommy Cash hűséges támogatója volt a Johnny Cash Múzeumnak, nagy családunk része, valamint a zeneipar nagyra becsült tagja volt. Ez a nagyszerű ember nagyon fog hiányozni a barátainak és sok hűséges rajongójának szerte a világon.

Tommy Cash az Arkansas állambeli Dyessben született 1940. április 5-én. Röviddel a középiskola befejezése után bevonult a hadseregbe, és DJ-ként dolgozott az Armed Forces Radio Networknél – írja a The Sun.

Tommy, aki nyolc évvel volt fiatalabb Johnnynál, Hank Williams Jr. blues- és countryénekessel játszott, első lemezszerződését 1965-ben kötötte meg. Négy évvel később kiadta a Six White Horses című dalt, amelyet a meggyilkolt amerikai politikai szereplőknek, John F. Kennedynek, Robert F. Kennedynek és Martin Luther King Jr.-nak ajánlott.

Cash a Rise And Shine, az I Recall A Gypsy Woman és a One Song Away című dalairól volt ismert, de feltűnt a 2016-os The River Thief című tinifilmben Paul Johansson színész mellett.

Tommy szerepelt az 1990-es Guess Things Happen That Way című Johnny Cash-kislemezen.

Karrierje során világszerte koncertezett, a Cash-hagyatékot sokáig vitte tovább azután, hogy testvére, Johnny 2003-ban elhunyt

– tette hozzá a múzeum.