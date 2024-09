Mégsem Mona Lisáé a világ leghíresebb mosolya

Ha létezik egyetlen univerzális jel, amelyet az egész emberiség ismer, akkor alighanem a mosolygós arc az. A motívum legismertebb változata, a világhírű smiley 1963-ból származik; ekkor tervezte meg Harvey R. Ball grafikus a worcesteri State Mutual Life Assurance biztosítótársaság számára, kedélyjavító céllal.

A szimbólum a popkultúra részévé vált, megszámlálhatatlan alkotót inspirálva. A POP&ROLL Art Gallery új kiállításán hét kortárs művész osztja meg szmájlihoz kapcsolódó érzéseit és gondolatait.

A pozitivizmust jeleníti meg ez a szimbólum, azt, hogy jobb mosolyogni, mint szorongani, ugyanakkor az erőltetettség is átszövi. Manapság, ha valami pozitívat akarsz közölni, meg kell támogatnod egy szmájlival. Ezen kettőségnek megfelelően a kiállításon számos nehéz téma is feltűnik a műveken keresztül. »Keep smiling«, tartsd a mosolyodat, még ha szörnyű dolgok is történnek