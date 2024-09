Mi a baj Bese atya esetével, megmondja-e az eredetiségvizsgálat, ha véletlenül Béta Rómeót vettünk, és hogyan kell elrettenteni az albérletünk iránt érdeklődőket. Ezekről is szó volt ezen a héten a Márkó és Barna Síkideg legújabb epizódjában. Márkó és Barna legközelebb szeptember 17-én, Miller Dáviddal idegeskedik majd élőben a Mad Garden Budában. Jegyek itt.

Márkó és Barna ezen a héten reagáltak az új évad kapcsán kapott kommentekre is.

Márkó elhozta azokat a hozzászólásokat, amiket Barna kapott. Valaki szerint túl van pörögve, van, aki éppen azt sérelmezi, hogy kialvatlan, van, akit pedig az zavart, hogy folyamatosan forog a székével. De hát sajnos ilyen az, amikor reggel készül az adás. Volt olyan komment is, amiben annak örül egy kedves néző, hogy a fiúk foglalkoznak közélettel. Márkó szerint ez egyébként eddig is így volt, sosem tartották vissza a véleményüket és rengeteg társadalmi, politikai vagy közéleti megszólalásuk volt. Barna azt mondta, mivel az előző évadban az élő eseményekre fókuszáltak, tömbösítve készültek az adások, ezért nem tudtak annyira aktuálisak lenni.

Ez most megváltozik, hiszen hétfőnként reggelente jelentkeznek, így sokkal akutálisabbak tudnak lenni.

Ebben az adásban például a Bese-ügyről beszélgettek. Márkó szerint egyébként az atya jól végezte a feladatait, hiszen népszerűvé tudta tenni a vallást. Barna ezzel nem ért egyet, hiszen Bese atya éppen a vallást használta fel arra, hogy a politikai nézeteit népszerűsítse. Persze abban a fiúk is egyetértettek, hogy a legnagyobb gond, hogy Bese aktívan kampányolt például a melegség ellen, amiben, mint később kiderült, ő maga is érintett. Értetlenül állnak a pap bocsánatkérésével kapcsolatban is.

Márkó nehezen tudja elképzelni, hogy valaki „kihasználva naívságát”, véletlenül egy csoportos szexpartiba keveredik más férfiakkal.

Barna szerint ez az utalás talán valami másra vonatkozott, olyan aspektusaira az ügynek, vagy éppen az ügy kitudódásának, amiket nem ismerünk. Márkót egyébként nem érdekli, hogy Bese a szabad idejében mit csinál, de ezzel Barna nem ért egyet. Szerinte képmutatás, amit Bese csinált, és ez több kérdést is felvet. Egyrészt, hogy talán itt az ideje, hogy az egyház komolyan átértékelje a cölibátus intézményét, másrészt pedig, hogy felháborító a kormány melegellenes propagandája, hiszen a hirdetői közül is sorban kerülnek ki melegek. Abban viszont egyetértettek, hogy káros az a kélyes, cinikus öröm, amivel az egyébként elfogadásért küzdő véleményvezérek beszélnek erről az ügyről.

A fiúk beszélgettek még arról is, hogy új énekest kapott a Linkin Park. Mindketten belehallgattak az Emily Armstronggal kiegészült banda zenéjébe és abban megállapodtak, hogy jó, amit csinálnak. Kérdés, hogy attól még, hogy jó, egyáltalán a Linkin Parkról beszélhetünk-e. Barna a károgóknak azt üzeni, vajon hány tagnak kell cserélődnie a kedvenc focicsapatukban ahhoz, hogy már ne a kedvenc focicsapatuk legyen? Naugye. Márkó sem érti a felháborodást. Nem a Beatles cserélte le John Lennont, vagy nem Beethoven 10-ik szimfóniáját írta meg.

Márkó az eredetiségvizsgálaton idegeskedett egy sort.

Amikor az ember új autót vesz, a biztosításkötés után és az átírás előtt kell elvégezni, ami arra hivatott, hogy megmondja, nem hamisítvány-e a gépjármű. Márkó nem érti, mitől félnek, hogy mi fog kiderülni? Hogy nem Opel, hanem Opál, kiderül, hogy egy Opel Golf, esetleg egy Béta Rómeó? Barna azt vetette föl, hogy van-e olyan egyáltalán, aki autót hamisít?

Az eredetiség egyébként elméletben könnyen ellenőrizhető az alvázszám alapján, de akkor miért kerül ennyi pénzbe? Barnát ezen a héten az ingatlanosok idegesítették fel. Főként azok, akik azt a lakást akarták eladni, amiben éppen ő lakik.

Borzasztó kellemetlen szituáció, hiszen ő albérlőként az egyetlen akadály az ingatlanos útjában az anyagi prosperitás útján. Aztán nem tudja az ember, hogy hogyan illik felöltözni, amikor potenciális vevőt hoz az ingatlanos. De Barna attól is zavarban van, hogy mennyire lehet őszinte az érdeklődő kérdéseivel kapcsolatban.

A fiúk beszélgettek még a felelőtlen elektromos rolleresekről, a bérletbemutatás nehézségeiről és arról is, hogy mennyire idegesítő, ha az ember idegeskedését kedvességgel fegyverzik le.

Márkó és Barna Síkideg hétfő reggelente jelentkezik új epizóddal, élőben pedig szeptember 17-én láthatók Miller Dáviddal a Mad Garden Budában. Jegyek itt.

A Márkó és Barna Síkideg korábbi epizódjai itt nézhetők vissza.