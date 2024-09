Beperelték Miley Cyrust, azzal vádolják, hogy legnagyobb slágere lopás

Komoly perrel néz szembe a popsztár, Miley Cyrus. Tavalyi gigaslágere, a Flowers az egyik legnagyobb durranás az énekesnő teljes karriere alatt, azonban a Tempo Music Investments cég most azzal vádolta meg az énekesnőt, hogy a szerzemény másolat, ami Bruno Mars When I Was Your Man című dalán alapszik. A szám megjelenésekor rengetegen találgatták, hogy vajon lesz-e pereskedés, tekintve a két dal közti számos zenei és tartalmi hasonlóságot, azonban eddig valamiért erre nem került sor.

Egyértelmű, vagy mégsem? Ezt döntse el mindenki maga, de a felperesek szerint vitathatatlan, hogyha Bruno Mars dala, a When I Was Your Man nem jelenik meg, akkor a Flowers sem létezne, vagy legalább is messze nem ebben a formában. A Variety cikke szerint hétfőn nyújtották be a pert Los Angeleseben, amiben jogtalan haszonszerzéssel és tartalmi lopással is vádolják az énekesnőt és a dal szerzőit, Gregory Heint és Michael Pollackot.

A felperes, a Tempo Music Investments, de érdekes módon a Bruno Mars szám egyik dalszerzője sem vesz részt a jogi csatározásban. A cég, ami az egyik szerzőtől, Philip Lawrence-től vásárolta meg a dal jogainak egy részét, egyedül vette kezébe a dolgokat. A per kapcsán a Variety megkereste Miley Cyrus képviselőit, akik nem nyilatkoztak, de a szám megjelenését követően, 2023-ban a Flowerst jegyző Pollack szintén nem volt hajlandó válaszolni, amikor a Billboard rákérdezett a hasonlóságokra, amit szintén kiemelt a felperes.

Nem érdemes tagadni

A Tempo Music szerint a dal szöveges és zenei oldalon is komoly hasonlóságokat mutat. Bár sokan tagadják ezeket, korábbi cikkünkben részletesen vizsgáltuk a két dal közti vitathatatlan kapcsolatot. A Flowers szövege egyértelműen reflektál a Bruno Mars dalra – szinte sorról sorra –, míg az énekdallamok is komoly hasonlóságokat mutatnak. Akkor arról írtunk, hogy Cyrus és szerzőtársai figyeltek, hogy ne legyen plágium-botrány a helyzetből annak dacára, hogy a When I Was Your Man egyik szerzőjét sem tüntették fel a dalnál.

Eddig nem is jelentett gondot a dolog, azonban most a Tempo Music komolyan megvádolta őket, ráadásul a periratban szereplő minden tételért, ami bizonyságot nyer a bíróságon, 150 ezer dollár (durván 53 millió forintot) kártérítésre kötelezhetik Cyrusékat, ami (ha minden ponton a Tempo csapatának ad igazat a bíróság) elég komoly anyagi veszteséget jelenthet az énekesnőnek és a két szerzőtársnak.

Szintén bajos, hogy tavalyi lemezének egyértelműen a Flowers volt a húzóslágere. A Spotify hallgatottságot tekintve a dal több mint kétmilliárd streamet húzott be, hallgatási rekordot állított fel, míg az album dalainak zöme a százmilliót sem érte el. Ráadásul a zenei platformon is ez Cyrus leghallgatottabb száma, de a YouTube adatok alapján is a kevesebb, mint két éve kint lévő videó az öt legnézettebbje közt szerepel lenyomva évtizedes múltú slágereit.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Miley Cyrus egész pályafutása során nem kapott egyetlen Grammy-díjat sem egészen a legutóbbi gáláig, ahol kettőt is elhozott a Flowers című számmal. Egyet az év legjobb popzenei teljesítményéért, a másikat pedig az egyik legnagyobb presztízsértékű „Record of the Year”, vagyis az év felvételének járó díjjal. Ennél fogva, amennyiben az ügy eljut a bíróságig és döntés is születik, az akár egy olyan durva percunamit is indíthat, ami számos futó sláger, vagy akár készülő dal sorsát is megpecsételheti, ahol nem hivatkozzák le pontosan az inspirációs forrást, vagy valóban fennáll a tényleges lopás gyanúja.