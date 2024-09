Patrick Duffy az Indexnek: Ez a film jobb lett, mint gondoltam

„Nos, hogy őszinte legyek, tudtam, hogy a Dallas ekkora dobás Magyarországon, hiszen a cégek, amelyek menedzselik a sorozatot, jelentéseket adtak arról, hogyan teljesít a produkció máshol, milyenek a visszajelzések. Tudtuk, hogy a vasfüggöny mögötti országoknak nagyon sokat jelentenek a nyugati sorozatok, különösképp a Dallas, hiszen egy teljesen új világot ismertek meg a nézők, a jót és a rosszat is beleértve. Ráadásul akkoriban csak egy tévéadót lehetett fogni, szóval nem is volt fair, hogy ennyire le tudta kötni a sorozat a figyelmet. Vagy mi voltunk, vagy semmi” – válaszolta Patrick Duffy a kérdésre, hogy tudta-e, Magyarországon mekkora rajongóbázisa van a sorozatnak.

Szerinte a Dallas iránti érdeklődés és rajongás az évek múlásával is fennmaradt, nemcsak Magyarországon, hanem Romániában, a korabeli Csehszlovákiában, sőt Franciaországban és Németországban is.

Amikor az ember munkásságát ennyien követik, és valóságos személyi kultusz alakul ki körülötte, nyomást érezhet, hogy bizonyítson a rajongóinak – pláne, ha személyesen látogat el oda, ahol ilyen sokan szeretik. Duffy azonban cseppet sem volt ideges a magyarországi vizit miatt, épp ellenkezőleg: tűkön ülve várta a meghívást és a lehetőséget, hogy eljöhessen Magyarországra.

A Lepattanó volt az első magyar filmes felkérésem, de azonnal ráugrottam a lehetőségre. Először nem is a film miatt, hanem azért, hogy Budapestre jöhessek. Még nem is láttam a forgatókönyvet, máris igent mondtam. Sok barátom járt már itt, azonnal elkezdték sorolni, hogy mit nézzek meg a városban. Teljesen felkészülve érkeztem Budapestre, nagyon vártam, hogy itt lehessek. És, hogy nemcsak látogatni, de dolgozni is hívtak? Nem volt kérdés, hogy jövök-e. Pont egy éve érkeztem először, akkor forgattuk a filmet.