A koncert mellett még mesterkurzust is tartanak a Concerto Budapest sztárfellépői

A Concerto Budapest a 2024/2025-ös évadban is izgalmas, sokrétű programkínálattal várja a közönséget a Zeneakadémián és a Müpában. Érkezik többek között Gidon Kremer, Angela Hewitt, Marc Bouchkov és Szergej Nakarjakov is. Az Évad Művésze, Baráti Kristóf nemcsak hegedűsként, de karmesterként is feltűnik majd.