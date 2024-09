Meghalt J. D. Souther, az Eagles zenekar slágereinek szerzője

78 éves korában meghalt J. D. Souther amerikai énekes, dalszerző és színész, aki többek között az Eagles zenekar dalait írta. A művész kedden halt meg az Albuquerque-től keletre, az észak-amerikai hegyekben fekvő Sandia Parkban található otthonában. Halálának okát egyelőre nem közölték.

A The New York Times arról ír, hogy Souther az 1970-es évek dél-kaliforniai rockszíntér központi alakja volt, később pedig rendszeres szereplője a Nashville című tévésorozatnak, ahol egy kiöregedett zeneipari veteránt, vagyis saját magát alakította.

John David Souther 1945. november 2-án született Detroitban, később J. D. Souther néven a hetvenes évek dél-kaliforniai country-rock színterének legnagyobb slágereit szerezte – többek között az Eagles, Linda Ronstadt és James Taylor számára.

A hatvanas évek végétől kezdve Souther tagja volt egy Los Angeles környéki zenészekből álló társaságnak, akik könnyed, countryhangzású rockzenét játszottak egy híres nyugat-hollywoodi éjszakai klubban, a Hollywood Hillsben.

„Elértem, amit zeneileg akartam”

Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Faithless Love és a White Rhythm and Blues, valamint a The Heart of the Matter, amelyet Don Henley-vel írt. Az Eagles megalakulásánál is ott volt, csatlakozott a kvartetthez egy délutáni próba alkalmáig a Troubadourban, de úgy döntött, hogy a zenekar már tökéletes, és inkább dalokat ír nekik. Ezek között a slágerek közt ott van a The Best of My Love, a Victim of Love, a Heartache Tonight és a New Kid in Town.

Szólókarrierjét is fenntartotta, végül saját slágere lett a You're Only Lonely, az 1979-es albumának címadó dala, amely a Billboard Hot 100-as listáján a 7. helyig jutott. Ugyanebben az évben Henley-vel, Freyjel és Bob Segerrel közösen megírták a Heartache Tonight című slágert, amely az Eagles utolsó listavezető slágereként azon az őszön elérte a csúcsot.

Ezt követően Souther nagyrészt visszavonult a zenétől. A Los Angeles-i színtér távolodott a stílusától, ahogy az iparág általában véve is.

Megtettem, amit zeneileg akartam. Azt gondoltam magamban, hogy a családomban minden férfi a haláláig dolgozott, én pedig kiveszek néhány évet, építek egy nagy házat, és élni fogom az életemet

– mondta a Rolling Stone magazinnak 2012-ben.

Az 1980-as évek végén színészi karrierbe kezdett, különböző kisebb szerepeket kapott, de visszatért a lemezfelvételekhez és a koncertezéshez is, ezúttal jazzes stílussal. Négy stúdióalbumot és egy élő lemezt vett fel, utolsó albuma, a Tenderness 2015-ben jelent meg. A tervek szerint még ebben a hónapban fellépett volna Karla Bonoff énekes-dalszerzővel a kaliforniai Folsomban és a kaliforniai Napa városában, és 2025-re szóló koncertek sorát is elvállalta.