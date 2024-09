Világsztárokkal erősít a Budapesti Klasszikus Film Maraton

A görög–francia rendezőlegenda, Costa-Gavras Zenedoboz című alkotásának vetítésével, valamint a filmes világ sztárjaival megkezdődött a VII. Budapesti Klasszikus Film Maraton tegnap este az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Ki akar aludni, ha száz filmet is meg lehet nézni?

– üzente a közönségnek a fesztiválra érkező Wim Wenders.

Costa-Gavras, Szabó István, Sebestyén Márta, Ternovszky Béla, Eszenyi Enikő, Réti Adrienn, Trokán Anna, Gubik Petra, Schell Judit, Szabó Simon, Balogh Edina, Gombó Viola Lotti, Váradi Gergely és Sütő András is részt vett az eseményen.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke a megnyitón kiemelte, több mint száz filmet vetítenek a rendezvényen. A filmtörténet legcsodálatosabb alkotásaiból látható válogatás az elkövetkező napokban nagyvásznon – mondta, hozzátéve: többségüket kiváló minőségben felújítva mutatják be.

A filmintézetnél kincsként tekintünk filmörökségünkre, ezért kiemelt küldetésünk, hogy ezeket a kincseket, az elmúlt 123 év magyar filmanyagát feltárjuk, felújítsuk, megőrizzük, és élménnyé tegyük a nagyközönség számára

– mondta.

Kitért arra, hogy az idei program fókuszában a 110 éves magyar animáció áll. Az évforduló alkalmából számos klasszikus hazai és koprodukcióban készült alkotást is felújítottak, és folyamatosan restaurálnak az NFI – Filmlabor és a Filmarchívum munkatársai, amelyeket ezúttal nagyvásznon, az eredetihez képest jobb minőségben csodálhat meg a közönség. Hozzátette, hogy az idén olyan legendás külföldi alkotások is láthatók a fesztiválon, mint az Ének az esőben vagy a Berlin felett az ég, amelyet a rendező Wim Wenders 11 további alkotásával együtt vetítenek. A megnyitón köszöntötte Szabó Istvánt, kiemelve, hogy a rendező A napfény íze című, generációkon átívelő filmeposza is látható lesz.

Legendás filmek sokasága

A fesztivál filmjei között említette a Hair és a 2001: Űrodüsszeia című alkotásokat is, amelyek a Szent István-bazilika előtti téren láthatók. Elmondta, hogy a nézők megismerkedhetnek a magyar gyökerekkel rendelkező George Pal munkáival is, aki Marczincsak György Pál néven született Cegléden, és Hollywoodban lett sztár.

Kiemelte, hogy óriási megtiszteltetés, hogy a rendezvényen részt vesz a nyitófilm, a Berlinale fődíjával kitüntetett Zenedoboz rendezője, az Oscar-díjas Costa-Gavras. A részben Magyarországon készült filmről elmondta: producere elődje, Andy Vajna volt, aki idén ünnepelte volna 80. születésnapját. Kiemelte, hogy a vetítésen részt vesz Sebestyén Márta is, aki a filmben Jessica Lange belső monológját énekli. Costa-Gavras, a rendezvény díszvendége a megnyitón személyesen mutatta be Arany Medve díjas filmjét, amelyet 1989-ben rendezett. A görög–francia rendező felidézte a film születésének történetét, ahogy a magyar származású Joe Eszterhastól megkapta a Zenedoboz című forgatókönyvet, a vele való közös munkát.

Elmondta, hogy érdekesnek találta a forgatókönyv minden rétegét, ahogy egyszerre adott képet az akkori Amerikáról, amely befogadta a menekülteket, és Európáról, egy európai országról is. A történetben sok olyan aspektus volt, amelyről rögtön úgy gondolta, hogy nagyvászonra kívánkozik – tette hozzá. Mint mondta, a film elkészült, később pedig Joe Eszterhas elküldte neki a könyvét, amely az édesapjáról szól, ekkor jött rá, hogy a film főhőse az ő édesapja. Amikor a forgatókönyvet írta, nem fedhette fel, hogy ez egy személyes történet – idézte fel, gratulálva ahhoz a bátorsághoz, hogy saját édesapja történetéről később könyvet írt.

A rendező kitért arra, hogy a film központi figurája, az apa szerepére karizmatikus színészt keresett, aki meg tudta személyesíteni ezt az erős karaktert.

Kiemelte, hogy Armin Müller-Stahlt először Szabó István Redl ezredes című filmjében látta. Costa-Gavras feleségével, Michele Ray-Gavrasszal és Frédéric Bonnaud-val, a Cinématheque française igazgatójával érkezett a fesztiválra azért, hogy filmjét bemutassa, és a vetítés előtt beszéljen róla a közönségnek. Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum igazgatója a megnyitón kiemelte, hogy a 2017-ben indított fesztivál létrehozása összefogás eredménye, csapatmunka.

Felidézte, hogy a rendezvény már az első hétvégén 5 ezer nézőt vonzott. Köszönetet mondott a fesztivál minden támogatójának, a helyszínek, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema, a Budapest Music Center munkatársainak, valamint a közönségnek is azért, hogy minden évben egyre többen jönnek el a rendezvényre. A fesztivál újra és újra lehetőséget ad arra, hogy a világ filmkincseit felfedezzük, a magyar filmkincseket megmutassuk a világnak – emelte ki.