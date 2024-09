Azahriah bejelentette, mikor jelenik meg a róla szóló film

Mint arról korábban beszámoltunk, november végén debütál a Lévai Balázs által vezetett Színfolt Film új produkciója, a Mi vagyunk Azahriah című mű. Az énekesről szóló filmről nem sokat lehet tudni, ugyanakkor a forgalmazó portfólióját ismerve dokumentumfilmről lehet szó.

Péntek délelőtt Azahriah menedzsmentjének Facebook-oldalán közölték a film konkrét megjelenési dátumát is, megerősítve a novemberi végi dátumot. Mint írták, november 28-án lesz a film premierje, továbbá egy plakátot is mellékeltek a bejegyzéshez. Ezzel egy időben maga Azahriah is posztolt erről a közösségi oldalán.

A Színfolthoz több zenés film is köthető: a 2016-os #sohavégetnemérős Fluor Tomival és Diazzal, a 2014-es Tankcsapda-dokumentumfilm és a 2019-es, Fábián Juliról készült Like a Child dokumentumfilm is ebből a műhelyből került ki.

A Mi vagyunk Azahriah filmről annyit biztosan tudni lehet, hogy Mazzag Izabella rendezte, és az énekes mellett Ionescu Raul és Juniki Noémi lesznek a főszereplők.

Azahriah május végén tripla koncertet adott a Puskás Arénában, a nyáron pedig több hazai fesztiválon és külföldi nagyvárosban is fellépett.