Botrányhős, de nem érdekli, így is milliók imádják

William John Paul Gallagher, vagy ahogy mindenki ismeri, Liam, Manchesterben született egy ír házaspár legfiatalabb gyermekeként. Két bátyját, Noelt és Pault fizikailag, a kis Liamet pedig verbálisan bántalmazta apjuk, így édesanyjukkal elköltöztek, amikor William John Paul tízéves volt.

Liam és Noel együtt alapították Anglia egyik leghíresebb rockzenekarát, az Oasist, ám mindig is pengeélen táncoltak, ugyanis már gyerekkoruktól kezdve rengeteget veszekedtek, ezt a szokásukat pedig a későbbiekben is megtartották. Kifejezetten balhés fiatalok voltak, Liamet 15 éves korában kirúgták az iskolából verekedés és biciklilopás miatt. A világsiker sem segített a kapcsolatukon, folyamatosak voltak a konfliktusok a testvérpár között.

Nem egy ideális család

Definitely Maybe című albumukkal robbantak be, később pedig olyan világslágereket írtak, mint a Wonderwall, vagy a Don’t Look Back in Anger. A turnék és a koncertek azonban folyamatosan veszélybe kerültek a fivérek heves vitái miatt. 2009-ben telt be a pohár Noelnél, és hivatalosan is kilépett az Oasisből. 15 éven keresztül üzengettek egymásnak a nyilvánosságban. Hosszú idő után azonban idén kibékültek egymással, és jövőre ismét összeáll a zenekar, bár már most botrány övezi az angol fenegyerekek visszatérését.

Liam Gallaghernek négy gyermeke született négy különböző nőtől, közülük kettővel kötött házasságot, ám 2008-ban bejelentette, hogy második nejétől is elválik. Bár szólóprojektjével is jelentős sikereket ért el, sosem ért az Oasis népszerűségének közelébe. Az újra összeállt zenekar jövő évi turnéjára minden jegy elkelt, hihetetlen érdeklődés övezi a 90-es évek vezető angol bandáját.

Tesztelje, mennyit tud a megosztó, mégis sokak által imádott énekesről: