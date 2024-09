Dühében végzetes pusztításra szánta el magát, később döbbent rá, mekkora hibát vétett

Zörög a zár, nyílik az ajtó, belép rajta egy férfi. Jól öltözött, határozott tekintetű, magabiztos léptekkel halad a könyvektől roskadozó polcok között. A szoba közepére érve kényelembe helyezi magát egy elegáns karosszékben, kezeit az előtte lévő asztalon pihenő írógép fölé emeli. Kattogás, sodródás, csilingelő hang. Fehér lapok telnek meg szavakkal, mondatokkal, gondolatokkal, versszakokkal. Az idő telik, és sorban születnek meg olyan szövegek, amelyeket talán ezrek énekelnek majd vele a közönség soraiból.

Valahogy így képzeljük el, amikor Nick Cave alkotni kezd. Hogy miként írta szerzeményeit fiatalon, 20 éve vagy épp ma, 67 éves korában, azt nem tudjuk pontosan, de az írógéppel talán nem lövünk mellé, ugyanis 2013-ban eldöntötte, hogy műveit nem elektronikusan veti papírra.

Ennek egyszerű oka van, amit egy 2013-as interjúban is elmondott. Amikor a Nocturama című lemezén dolgozott a Bad Seedsszel, egyik rosszabb napján leült a számítógép elé, majd hirtelen felindulásból mindent kitörölt. Azóta is bánja, mivel úgy érzi, értékes munka veszett el a meggondolatlansága miatt, ezért visszatért az írógéphez, és azzal dolgozik, nehogy egy újabb „rossz nap” súlyos károkat okozzon. Ha pedig épp nincs előtte írógép, akkor kézzel veti papírra a gondolatokat.

A zenészt sokan leginkább a Nick Cave and the Bad Seeds nevű formáció munkássága révén ismerik, de korai bandája, a Birthday Party, avagy számos alternatív munkássága, más előadókkal közös kooperációi szintén különleges végeredményt hoztak. Dolgozott többek közt a noise rock egyik úttörőjével, Lydia Lunchcsal és a multiinstrumentalista alkotóművésszel, PJ Harvey-val is.

Mindegy, csak művészet legyen

Többször komponált film- és színházi zenét, írt színdarabokat, regényt, forgatókönyvet, verseket, színészkedett, blogot írt és még modellként is dolgozott. Nick Cave az a fajta ember, akiből érzései és gondolatai vagy így, vagy úgy, de biztosan kiáramolnak. Több kiállítása nyílt, filmek készültek róla, és ha hozzávesszük, hogy zenészként élete során több mint húsz lemezt adott ki különféle formációival, akkor igazán gazdag, párját ritkító életút áll mögötte.

Sokszor fájdalmából és szenvedéséből merített ihletet. Édesapját 19 évesen vesztette el, épp egy olyan időszakban, amikor elveszettnek érezte magát, és a törvénnyel is meggyűlt a baja. Apja halála jelentős hatással volt művészetére, amiről úgy fogalmazott korábban:

Az életem azon pontján halt meg, amikor a leginkább össze voltam zavarodva. […] Apám elvesztése vákuumot teremtett bennem, egy helyet, ahol a szavaim összegyűltek, lebegtek, és megtalálták a céljukat.

Amikor ő maga vált édesapává, szintén nem volt vele kegyes az élet. Négy gyermekéből ketten meghaltak. Jethro Cave 2022-ben, 31 éves korában távozott, míg a másik fia, Arthur 15 évesen halt meg, miután lezuhant egy szikláról. Arthur halálának hatását a 2016-ban megjelent One More Time with Feeling című dokumentumfilm mutatta be, emlékét pedig a 2019-es Ghosteen című lemez őrzi.

Mindezen veszteségek ellenére Nick Cave nem némult el. Érzései, művészete továbbra is tucatnyi formában materializálódnak, a Bad Seedsszel legutolsó közös lemezük idén, 2024-ben jelent meg Wild God címmel.

A zenész ma ünnepli 67. születésnapját, előtte tisztelegve pedig egy rövid kvízt állítottunk össze, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, és akár néhány újdonságot is megtudhassanak róla.

(Borítókép: Nick Cave 2024. április 8-án. Fotó: John Phillips / Getty Images)