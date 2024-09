Ricky Martin irgalmatlanul profi haknit nyomott a Hősök terén

Amikor ingyenes gigakoncertet tartanak a Hősök terén, arról általában mindenki tud, azonban valamiért Ricky Martin fellépésének híre sokakat elkerült. Ennek ellenére természetesen irgalmatlan nagy tömeg gyűlt össze. Bár Sting, Bryan Adams vagy a Scorpions ingyenes koncertjén még elviselhetetlenebb volt a heringparti, Ricky Martinnak sem kellett szégyenkeznie.

Jó forma, szörnyű buli

A koncert 20:15-re volt kiírva, de egy tripla angolos csúszással fél kilenckor indult el a buli. Szó szerint, ugyanis amint a Puerto Ricó-i énekes a színpadra lépett egy nagyjából négy számmal nagyobb öltönyben, a közönség elkezdett énekelni, táncolni, mosolyogni. Egészen a harmadik dalig.

A koncert elején volt egy látványos vetítés Martin színpadi karrierjéről, majd elsötétült a színpad, és megszólalt a Pégate, amit a kezdeti löket átvitt a közönségen, és kétségtelenül magával ragadta a hatalmas embertömeget. Ezt követte a María című gigasláger. Mindenki teli torokból üvöltötte azt a három szót, amit ismer a dalból, ami így szólt: „Un, Dos, Tres”. A vérbeli rajongók ezt még megspékelték egy Maríával. Ezt követően azonban éles váltás következett. A koncert és a közönség szinte szinkronban ült le. A nézőtéren egyre kevesebben táncoltak, és előkerültek az unatkozó tekintetek.

Egymást követték a szinte teljesen ugyanolyan dalok, amelyeknél az előadásmód is tökéletesen megegyezett. A zenekar hibátlanul játszott, csak sajnos ez sokszor a hangosítás miatt teljesen a háttérbe szorult. Akárcsak a közönség hangulata, a hangosítás is hullámvasút volt. Egyszer fent, máskor lent. Csakhogy nem volt eléggé fent, lent viszont annál inkább. Többször is előfordult, hogy egy kivehetetlen massza szólt, még a hangnemet is nehéz lett volna megmondani. Meglepő volt, hogy az est sztárja szinte egyáltalán nem kommunikált a közönséggel. Már a koncert harmadánál jártunk, amikor megszólalt, és az árvízkárosultaknak ajánlotta a bulit, méltatta országunk összefogását és elmondta, hogy azért van itt, mert meg akarja osztani velünk a kultúráját.

Profi haknit

Nos, ez a „Puerto Ricó-i mulatós pápájának” aligha sikerült, a kultúra helyett egy profi körítéssel tálalt, irgalmatlan haknit kaptunk. Minden világszínvonalú volt, a látvány, a zenészek, a táncosok, a főhős mozgása és hangja is, viszont valami hiányzott. Méghozzá a lényeg. Az a plusz, amivel megfogja a közönséget egy előadó. Ez végig érezhető volt, ugyanis hatalmas különbség volt hangulatban a néhány sláger és a temérdek ugyanolyan töltelékdal között.

Ami szintén nagyon érdekes volt, hogy hatalmas különbség volt a dalok hosszában. Egy rakás dal olyan volt, mintha csak egy előzetest kapnánk belőlük, az énekelhetőbb számok refrénje viszont elhangzott egymás után legalább tízszer.

A show-t leginkább a táncosok vitték el, hiba nélkül. A kisportolt testek parádéja azonban kevés ahhoz, hogy egy ekkora tömeget elégedettséggel töltsön el, pláne ha egy világsztár miatt érkeznek a szuperkoncertre. Ricky Martin az este vége felé elsütött egy köszönömöt, ami egy kicsit visszahozta a magyar rajongókat, és ekkor kezdetét vette a koncert utolsó szakasza, ahol felcsendült többek közt a Livin’ la vida loca is, amely után jó páran azonnal elindultak haza. Halvány visszataps után még elhangzott egy-két dal, de ez is inkább már levezető volt, mintsem igazi finálé. Különösen zavaró volt, hogy a koncert végére időzített, kifejezetten látványos tűzijáték alatt nem egy sláger csúcspontja vagy refrénje szólalt meg, hanem Ricky Martin azalatt mutatta be a zenekarát. Sajnos a banda meghajlására sem lehetett odafigyelni, ugyanis egy drónshow vette kezdetét, ami szintén lenyűgözte a népet. Emiatt a Puerto Ricó-i fenegyerek koncertje úgy ért véget, mintha mi sem történt volna.

A közönségben minden korosztály képviseltette magát, valamint a külföldieket is érdekelte a koncert, ugyanis rengeteg olyan látogatóval találkoztunk, aki nem beszélt magyarul. S bár a közönség 97 százaléka a zene miatt érkezett, néhányan a visszaváltható üvegek és dobozok reményében jelentek meg – és az a helyzet, hogy masszívan teltek a zacskók.

