Eldöntheti, hogy kik a legkiválóbbak Magyarországon

A Highlights of Hungary elnevezésű nonprofit platform idén is keresi, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar teljesítményeket. A szervezet célja, hogy a tehetség, a szorgalom és bátorság ötvözeteként létrejövő magyar történeteket határainkon innen és túl is felismerje, széles körben megismertesse, általuk inspirálja környezetünket alkotói cselekvésre. A díj jelöltjeit már kiválasztották a Highlights of Hungary nagykövetei, a végső döntéshez azonban az önök segítségére is szükség lesz.

Kiválóság, ezzel az egy szóval kifejezhetjük mindazt, amire a Highlights of Hungary 2013 óta minden évben keresi a választ. Felkutatják azokat a személyeket és közösségeket, akik valamiben egészen kiemelkedőt, példaértékűt alkottak. A Highlights of Hungary alapítói a kiválósággal párosítják a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékeit is, szülessen országhatáron belül vagy határon túl. A teljesítmények mögött természetesen mindig ott van az ember, aki szívvel-lélekkel cselekszik, hogy teljesítse választott küldetését.

A díj idei jelöltjeit hamarosan az Indexen is megismerhetik, októberben kikérik a nagyközönség véleményét is, hogy megtalálhassák a legnépszerűbbeket a kiválóságok között. November közepén ünnepélyes keretek között jelentik be, hogy kik kapták a legtöbb szavazatot.

A 2013-ban elindult Highlights of Hungary célja, hogy a pozitív hazai példákat állítsa középpontba, megmutatva a magyaroknak, hogy van mire büszkének lennünk, és a befektetett munka meghozza gyümölcsét. A közösség szolgálata javít életünk minőségén, mindez indirekt módon hozzájárul ahhoz, hogy testben és lélekben egészségesek legyünk

– fogalmazott Csehi Marianna ügyvezető, hozzátéve, hogy eddig 500 kiváló teljesítményt és több ezer inspiráló történetet mutattak be a programban.

Lebilincselő és példaértékű

Az elmúlt évekhez képest változás, hogy az idei évadban megszűnik a nagyköveti díj, mert csak úgy válhatott valaki jelöltté, ha mind az öt nagykövet hozzájárult a jelöléshez.

Az évad nagykövetei nem mások, mint

Almási Kitti,

Borbás Marcsi,

Gyurta Dániel,

Lackfi János

és T. Danny.

A nagykövetek már nyáron kiválasztották a számukra legkedvesebb, kiváló teljesítményeket, így kialakult a Higlights of Hungary 2024-es mezőnye, a jelöltek kiválasztásához pedig követőik ajánlásait, segítségét kérték. A sajátjaik mellett összesen 632 ajánlást gyűjtöttek össze.

Mind a huszonöt jelölt teljesítménye, életútja példaértékű, Egyszerre inspiráló és lebilincselő. találunk közöttük költőt, zenészt, dizájnert, táncost, rendezőt, orvost, gyógyszerészt és péket. De előadást, könyvet és applikációt is.

Már a felsorolásból is látható, hogy a nagykövetek igyekeztek az élet minden területéről összegyűjteni a legkiválóbb teljesítményeket.

„Ebben az egész Highlights of Hungary díjban az a legfantasztikusabb, hogy az élet legkülönbözőbb területeiről a legkülönbözőbb korú és habitusú embereket lehet jelölni, szerintem még egy ilyen díj nincs, mert ez az egyik legigazságosabb díj. Bárki beférhet, csak az számít, hogy mi a teljesítménye, úgyhogy én most is ügyeket figyelek, és hogyha ott találok olyat, amelyet érdemesnek tartok, akkor azon a vonalon indulok el” – mondta korábban a díjról Borbás Marcsi.

Érdemes mind a huszonöt jelöltet megismerni, hogy októberben, amikor a legnépszerűbb jelöltekre szavazunk, a lehető legjobb döntés születhessen. Idén hárman nyerhetik el a Highlights of Hungary díjat. Az elismeréssel pedig fejenként kétmillió forintos pénzjutalom jár.

(Borítókép: Highlights of Hungary)