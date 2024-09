Nagy megtiszteltetésben részesül Johnny Depp

Johnny Depp életműdíjat kap az októberi Római Filmfesztiválon, ahol legújabb rendezését, a Modi című filmet is levetítik – írja a The Hollywood Reporter alapján az MTI.

A színész-rendező Modi – Three Days on the Wing of Madness című filmje Amedeo Modigliani viharos életét idézi fel 1916 Párizsában, az első világháború idején. A produkció szereposztásában Riccardo Scamarcio, Al Pacino és Antonia Desplat látható. Az életrajzi dráma premierje kedden lesz a San Sebastián-i Filmfesztiválon, ezután mutatják majd be Rómában, írja az MTI.

A 19. Római Filmfesztivált október 16. és 27. között rendezik meg. Johnny Depp itt életműdíjat kap, de mellette a filmipar más hírességeit, köztük Viggo Mortensent és Francis Ford Coppolát is várják az örök városba, akik szintén elismerésben részesülnek.

Mortensen második rendezését, a The Dead Don't Hurt című westernt kíséri el a fesztiválra, Coppolától pedig a Megalopolis című sci-fit vetítik, amelynek főszerepét, az Új Róma megépítésén dolgozó ambiciózus tervezőt Adam Driver játssza.

Megdöbbentő, alaptalan pletyka

Johnny Deppről legutóbb akkor hallottunk, amikor Jenna Ortega amerikai színésznő cáfolta azt a pletykát, amely szerint randizott, vagy komoly kapcsolata lett volna a 61 éves színésszel. Johnny Depp képviselője szintén azt nyilatkozta, hogy a két színészről terjedő pletyka hazugság.

Mr. Deppnek semmilyen személyes vagy szakmai kapcsolata nincs Ortega kisasszonnyal. Soha nem találkozott, és nem is beszélt vele

– mondta a képviselő. Hozzátette, hogy „megdöbbentőek számára ezek az alaptalan és rosszindulatú pletykák”, amelyeknek célja szerinte az, hogy ártsanak Johnny Depp hírnevének és karrierjének.